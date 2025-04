NBA: Astro do Bucks ameaça Tyrese Haliburton

O Indiana Pacers, do armador Tyrese Haliburton, bateu o Milwaukee Bucks por 117 a 98 na abertura dos playoffs 2025 da NBA. O time de Milwaukee sofreu durante todo o jogo, encostou no último quarto, mas não conseguiu a virada. No entanto, o astro Damian Lillard, que deve voltar às quadras entre o segundo e o terceiro embate da série, ameaçou Haliburton.

Isso porque Haliburton fez cesta contra o Bucks, que praticamente garantiu a vitória. Então, quando o armador foi para o lance livre, Lillard e ele começaram a discutir. A partir daquele momento, Pascal Siakam também se envolveu pelo lado do Pacers, enquanto Gary Trent Jr e Pat Connaughton “batiam boca” com eles.

Do banco do Bucks, Lillard começou a provocar Haliburton.

Publicidade

“Nós somos ruins? Então, o que você vai fazer sobre isso? Você vai ver. Eu vou quebrar você”, disse Lillard. Trent ainda provocou o armador de Indiana: “Você é tão doce”. Por fim, Siakam questionou sobre o que os dois ainda estavam falando. Afinal, o Pacers tinha larga vantagem já no fim do jogo de estreia dos playoffs da NBA e o Bucks não tinha mais como reagir.

Vale lembrar, no entanto, que Damian Lillard e Tyrese Haliburton já se provocam há algum tempo na NBA. A rivalidade entre Bucks e Pacers vem crescendo desde o dia em que Giannis Antetokounmpo ameaçou o time de Indiana por conta de uma bola. E o ex-armador do Sacramento Kings aproveitou, na época, para imitar a comemoração de Lillard.

Publicidade

Leia mais

Desde então, Tyrese Haliburton e o astro do Bucks sempre se confrontam em jogos da NBA. Nos playoffs do último ano, por exemplo, o Pacers venceu o time de Milwaukee. Durante aquela série, também na primeira rodada, os dois se estranharam diversas vezes.

No jogo, o Pacers foi melhor que o Bucks por quase todo o tempo, enquanto Lillard assistia do banco. O time de Indiana chegou a abrir 28 pontos, mas permitiu a reação dos visitantes, que cortaram para 12. No entanto, os anfitriões pressionaram nas últimas posses de bola e a vantagem voltou a subir, fechando em 19.

Publicidade

Apesar de vencer com alguma facilidade, o técnico Rick Carlisle disse que a série está só começando e será muito mais difícil do que se imagina.

“A série está um sétimo definida, então o segundo jogo vai ser muito mais difícil do que esse”, afirmou.

Pacers e Bucks se reencontram na terça-feira pelos playoffs da NBA, mais uma vez em Indianapois.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA