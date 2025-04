Giannis Antetokounmpo pode pedir troca do Bucks

De acordo com Chris Broussard, do canal Fox Sports, Giannis Antetokounmpo pode pedir uma troca do Milwaukee Bucks caso a equipe fracasse de novo nos playoffs. Desde que venceu o título, em 2021, a franquia falhou em voltar às finais de conferência e já trocou boa parte do núcleo campeão. Então, segundo o jornalista, o astro pode ser o próximo a deixar o time.

“Se o Bucks perdere a série, é a hora de Giannis dizer que quer sair. Ele pode ter que ir pra outro lugar caso queira vencer títulos”, disse Broussard.

Nas últimas sete temporadas, o grego foi esteve nos times ideais da NBA. Além disso, venceu dois prêmios de MVP e um de Defensor do Ano no período. Dessa forma, se consolidou como um dos melhores jogadores da liga. No entanto, quando se trata de pós-temporadas, Giannis não tem conseguido manter o mesmo sucesso.

Neste sábado (19), contra o Indiana Pacers, o Bucks começa a jornada nos playoffs de 2025. A má notícia, porém, é que Damian Lillard não irá participar do primeiro jogo. Ademais, a equipe não é favorita, segundo as casas de aposta. Indiana terminou a temporada regular na quarta colocação da conferência, enquanto Milwaukee foi o quinto.

Embora Giannis Antetokounmpo ainda não tenha de fato pedido a troca do Bucks, está claro que isso pode acontecer. Afinal, insatisfações do jogador com a franquia poderiam chegar ao limite com mais uma temporada ruim.

E nesse caso, de acordo com Brian Lewis, do jornal New York Post, o Brooklyn Nets seria candidato a ir atrás do jogador. A franquia há muito tempo tem interesse em Giannis, visto como o alvo ideal da franquia. Durante a curta era de Mikal Bridges em Brooklyn, a equipe sonhava em trazer o grego como peça central do elenco. Apesar da franquia entrar em reconstrução após grandes trocas na última offseason, o Nets continua monitorando a situação do craque do Milwaukee Bucks.

Brooklyn possui a escolha de primeira rodada de Milwaukee deste ano e está atento à queda do do rival. No entanto, o interesse em Giannis vai além do Draft. Se ele for trocado para outra equipe nesta offseason, o GM Sean Marks pode optar por continuar reconstruindo por enquanto e ir atrás do astro depois, de acordo com o jornal New York Post.

