Tyrese Haliburton é eleito jogador mais superestimado da NBA

O armador Tyrese Haliburton foi eleito o jogador mais superestimado da NBA. O portal The Athletic reuniu votos de 90 atletas da NBA, de forma anônima. De acordo com a votação, o astro do Indiana Pacers ficou em primeiro, com 14,4%. Enquanto isso, Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) e Trae Young (Atlanta Hawks) completam o pódio.

O detalhe é que, e, 2024, o pivô francês foi o mais votado entre os colegas. Já Haliburton, “vencedor” deste ano, foi apenas o oitavo naquela votação. Young, por sua vez, se manteve na terceira posição. Já Jordan Poole (Washington Wizards), segundo no ano passado, não recebeu um voto sequer desta vez.

Dezenove nomes receberam votos na eleição do jogador mais superestimado da NBA. Entre eles, algumas surpresas. Superastros como LeBron James (Los Angeles Lakers) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), por exemplo, foram lembrados por 2,2% dos votantes.

Publicidade

Jogador mais superestimado da NBA, Tyrese Haliburton levou 13 dos possíveis 90 votos. Após levar o Pacers às finais do Leste, ele teve dificuldades para repetir o alto nível em 2024/25. Afinal, acertou apenas 17 bolas de três em 67 tentativas, nos primeiros oito jogos do Pacers. Ou seja, um aproveitamento de 25% no perímetro.

Por exemplo, no duelo contra o New York Knicks, em outubro de 2024, o armador de 25 anos errou os oito arremessos que tentou. Assim, saiu zerado, após 25 minutos em quadra. Como resultado, o Pacers foi presa fácil e perdeu por 123 a 98.

Leia mais sobre Tyrese Haliburton!

Mas, ao longo da campanha, Haliburton deu a volta por cima. Mais do que isso. Foi importante para o time de Indiana terminar a fase regular na quarta posição da conferência. Dessa forma, o Pacers tem a vantagem no mando de quadra no duelo de primeira rodada dos playoffs contra o Milwaukee Bucks.

Publicidade

Assim, em 73 jogos, Tyrese Haliburton foi o terceiro da NBA em assistências (9,2), atrás apenas de Young (11,6) e Nikola Jokic (10,2). Além disso, o armador alcançou 18,6 pontos, 3,5 rebotes, 1,4 roubo de bola e 1,6 turnover. Nos arremessos de quadra, o camisa 0 teve um aproveitamento de 47,3%, enquanto no perímetro acertou 38,8%.

Mas, ao contrário das duas últimas temporadas, Haliburton não foi eleito para o All-Star Game deste ano. Mesmo assim, ele segue como o principal jogador do Pacers, uma das forças do Leste. O jogador, aliás, tem contrato com a equipe de Indiana até 2029.

Publicidade

Haliburton alcançou marca histórica na NBA

O craque do Pacers também conseguiu uma marca histórica em 2024/25. Segundo a página StatMamba, no X (antigo Twitter), Haliburton se tornou apenas o segundo jogador na história da NBA a ter mais de nove assistências e menos de dois turnovers por jogo.

Até então, somente Muggsy Bogues havia conseguido o feito. Ao contrário de Haliburton, o ex-armador conseguiu em duas temporadas na NBA. A primeira foi em 1989-90, quando ele teve 10,7 assistências e 1,8 turnover. Depois, em 1991-92, quando registrou 9,1 passes e 1,9 erro.

Publicidade

A marca de Tyrese Haliburton, assim, comprova que ele é um jogador de elite da NBA. Desde que chegou ao Pacers, ele já era um passador acima da média. Mas, na atual campanha, o astro conseguiu elevar ainda mais o seu cuidado com a bola.

“Estou apenas tentando fazer a jogada certa na NBA. Eu sei que tenho sido incosistente este ano, mas é isso que eu faço. Tenho orgulho de cuidar bem da bola e de criar arremessos livres para os companheiros. Temos muitos caras acertando arremessos, agora, e isso ajuda. Do jeito que o nosso sistema funciona, e com o que construímos nos últimos anos, a bola está sempre circulando. Os caras confiam em mim com a bola nas mãos e eu tento fazer o certo”, explicou Haliburton.

Publicidade

Confira a votação para o jogador mais superestimado da NBA

1. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers): 14,4% – 13 votos

2. Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves): 10% – 9 votos

3. Trae Young (Atlanta Hawks): 8,9% – 8 votos

4. Jimmy Butler (Golden State Warriors): 5,5% – 5 votos

5. Bradley Beal (Phoenix Suns), Draymond Green (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies) e Julius Randle (Minnesota Timberwolves): 4,4% – 4 votos cada

9. Joel Embiid (Philadelphia 76ers): 3,3% – 3 votos cada

10. Dillon Brooks (Houston Rockets), Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Jrue Holiday (Boston Celtics), Kyle Kuzma (Milwaukee Bucks), LeBron James (Los Angeles Lakers), Paul George (Philadelphia 76ers), Tyler Herro (Miami Heat) e Zion Williamson (New Orleans Pelicans): 2,2% – 2 votos cada

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA