Tyrese Haliburton termina temporada histórica na NBA

Tyrese Haliburton enfrentou uma temporada de altos e baixos na NBA. Após levar o Indiana Pacers às finais do Leste, o armador teve dificuldades para repetir o alto nível em 2024/25. Isso o levou a ser dúvida entre analistas, ex-jogadores e fãs, que contestavam o real nível do astro na liga.

Após isso, porém, Haliburton conseguiu dar a volta por cima na temporada. Com o camisa 0 em alto nível, o Pacers conseguiu se recuperar ao longo de 2024/25 e terminou na quarta posição do Leste. O armador, enquanto isso, finalizou o ano com uma marca histórica na NBA.

Segundo a página StatMamba, no X (antigo Twitter), Haliburton se tornou apenas o segundo jogador na história da NBA a ter mais de nove assistências e menos de dois turnovers por jogo. O astro do Pacers, aliás, terminou o ano com 9,2 passes para pontos (3º) e 1,6 erro (76º) por partida.

Publicidade

Até então, somente Muggsy Bogues havia conseguido o feito. Ao contrário de Haliburton, o ex-armador conseguiu em duas temporadas na NBA. A primeira vez foi em 1989-90, quando ele teve 10,7 assistências e 1,8 turnover. Depois, em 1991-92, quando ele registrou 9,1 passes e 1,9 erro.

Leia mais!

A marca de Tyrese Haliburton, assim, comprova o alto nível dele na temporada da NBA. Desde que chegou ao Pacers, ele já era considerado um passador acima da média, sendo que liderou a liga no ano passado. Porém, nesta campanha, o astro conseguiu elevar ainda mais o seu cuidado com a bola.

Publicidade

“Estou apenas tentando fazer a jogada certa na NBA”, explicou Haliburton. “Eu sei que tenho sido incosistente este ano, mas é isso que eu faço. Tenho orgulho de cuidar bem da bola e de criar arremessos livres para os companheiros. Temos muitos caras acertando arremessos agora e isso ajuda. Do jeito que o nosso sistema funciona, e com o que construímos nos últimos anos, a bola está sempre circulando. Os caras confiam em mim com a bola nas mãos e eu tento fazer o certo”.

Haliburton, por fim, terminou a temporada com médias de 18,6 pontos e 38,8% nas bolas de três pontos. O Pacers, enquanto isso, ficou na quarta posição do Leste. Desse modo, o time enfrenta o Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs de 2025.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA