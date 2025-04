Tyrese Haliburton fala sobre brigas entre Bucks e Pacers

Tyrese Haliburton comentou sobre as brigas na série entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. Nos dois primeiros jogos nos playoffs, discussões entre jogadores dos dois times aconteceram. Desse modo, confirmando a rivalidade existente de ambos os lados. Algo confirmado pelo astro do time de Indianapolis.

“Não precisamos fingir que é segredo para alguém”, disse Tyrese Haliburton. “A gente não gosta deles, eles não gostam da gente e é isso. E eu acho que eles vivem por isso, nós também. Então, realmente não ligo. Estou aqui só tentando ajudar meu time a vencer”.

A rivalidade entre Bucks e Pacers cresceu desde a temporada passada. Primeiro, na Copa NBA, onde Indiana eliminou Milwaukee. Depois, na primeira rodada dos playoffs de 2024, onde a vitória foi novamente de Haliburton e companhia.

O histórico, assim, criava expectativas para jogos disputados nos playoffs desde ano. E isso vem se cumprindo. No Jogo 1, Haliburton discutiu com o armador do Bucks, Damian Lilard, que estava lesionado no banco de reservas. Já no duelo passado, eles se estranharam em quadra. Por fim, houve uma briga entre Gary Trent Jr. e Pascal Siakam, que disputaram uma bola e o ala-pivô do Pacers caiu com força no chão.

Sobre a briga com Lillard, Tyrese Haliburton minimizou e disse que faz parte do duelo entre Bucks e Pacers.

“Somos apenas dois competidores. Ele quer vencer, eu também. É o mais alto nível. Estamos no mais alto nível, no momento mais tento dos playoffs“, seguiu.

Com tanta rivalidade, outras brigas antigas são relembradas pelos jogadores. Em dezembro de 2023, por exemplo, Giannis Antetokounmpo viveu um momento tenso no pós-jogo, uma vez que queria a bola do jogo após marcar 64 pontos. Os jogadores de Indiana, porém, não queriam entregá-lo.

O grego, assim, também reconheceu o clima tenso entre os times nos playoffs. No entanto, ele reforçou que não é o momento do Bucks se preocupar com brigas, uma vez que perdeu os dois primeiros jogos para o Pacers.

“Sinto que há muita troca de provocações. Mas tento ficar longe disso. Tento me manter afastado o máximo possível e focar no que tenho que fazer para ajudar o time a vencer. Mas, por**, se mexerem comigo, estou pronto. Não vou recuar”, disse Giannis.

Por fim, Haliburton confirmou que o Jogo 3 de Bucks e Pacers deve manter os ânimos aflorados. Portanto, mais momentos de tensão são esperados entre os jogadores dos dois times.

“Tenho certeza que isso vai continuar ao longo da série”, completou Tyrese Haliburton. “Todo mundo fala que não existem mais rivalidades na liga. Pois está aqui. Essa é uma série interessante. Parece que jogamos um milhão de vezes nos últimos dois anos. Já vi todas as coberturas defensivas que eles podem usar contra nós. Então, com certeza vão acontecer mais momentos tensos, mais momentos competitivos”.

