“Série entre Celtics e Knicks acabou”, crava analista da NBA

Para o analista de NBA, Kendrick Perkins, da ESPN, a série entre Boston Celtics e New York Knicks já está decidida. A declaração do ex-pivô ocorreu no programa Get Up. Nessa quarta-feira (7), o atual campeão da NBA voltou a perder de virada diante de sua torcida. Agora, a série vai para Nova Iorque, com o Knicks em vantagem por 2 a 0.

Perkins, que foi campeão da NBA pelo Celtics, em 2008, não confia no ex-time. Mais do que isso, ele fez uma declaração ousada. De acordo com o comentarista, o Knicks deverá “varrer” o time de Boston. Ou seja, a série não volta para o TD Garden. Perkins ainda fez pouco caso da ótima campanha do Celtics fora de casa nesta temporada (33 vitórias em 41 jogos)

“Então, esta série entre Celtics e Knicks acabou. O Celtics, aliás, terá sorte se conseguir vencer um jogo. Além disso, não dou a mínima para o retrospecto do Celtics fora de casa. Primeiro, vocês têm a noção de como o Madison Square Garden vai estar fervendo no jogo 3? A energia por si só já fará os jogadores do Knicks acertarem os arremessos. Vocês têm a noção de que o Knicks conta com Jalen Brunson, o jogador mais decisivo da liga”?

“Olha, no momento, o Knicks tem uma vantagem mental sobre o Celtics. Não dou a mínima para o que os outros dizem. O Celtics está acabado. O time não vai se recuperar nesta série. Tenho toda a confiança e fé no Knicks, que vai vencer esta série. Enfim, o Celtics terá sorte se conseguir uma vitória”, concluiu o controverso analista.

Na fase regular da NBA, o Celtics venceu os quatro duelos contra o Knicks, incluindo os dois fora de casa, o que dá esperanças a Boston para se recuperar na série. O primeiro triunfo no Madison Square Garden foi em 8 de fevereiro. Na ocasião, o atual campeão fez 131 a 104, com direito a 40 pontos de Jayson Tatum.

Já a segunda vitória do Celtics em Nova Iorque foi no mês passado. Na prorrogação, Boston venceu por 119 a 117. Tatum anotou 32 pontos, mas o cestinha da partida foi Kristaps Porzingis, com 34.

Mas, na série semifinal do Leste, o Celtics desperdiçou duas vantagens de 20 pontos contra o Knicks. No jogo 1, os visitantes levaram a melhor por 108 a 105, após a disputa de uma prorrogação. No segundo duelo, por sua vez, a vitória novaiorquina foi por 91 a 90.

Por fim, Celtics e Knicks voltam a se enfrentar neste sábado (10), no Madison Square Garden. A bola vai subir a partir das 16h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2.

