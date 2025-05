Com recorde histórico nos playoffs da NBA, Thunder atropela Nuggets

O Oklahoma City Thunder passou por cima do Denver Nuggets por 149 a 106 e empatou a série semifinal do Oeste nos playoffs da NBA. Enfim, um time mandante venceu um jogo na segunda rodada de 2025, que até aqui havia sido dominada pelas equipes visitantes com seis vitórias em seis jogos. A vitória contundente ainda rendeu um recorde histórico.

Desde os primeiros minutos a atitude parecia ser outra no time que liderou o Oeste em 2024/25. Após um começo equilibrado, o Thunder fez uma corrida de 27 a 6 sobre Denver, que já levou a equipe a uma vantagem de 23 pontos ainda no primeiro quarto e depois disso não olhou mais para trás.

Shai Gilgeous-Alexander esteve no comando das ações. Ele foi incrível nas infiltrações e sobretudo em seu trabalho de pés ao longo do duelo. Ele gerou cestas fáceis, explorou bem os confrontos favoráveis. Por fim, fechou o jogo com 34 pontos e a incrível marca de 11 acertos em 13 arremessos tentados. Além disso, finalizou com mais oito assistências que geraram outros 22 pontos.

Em geral, tudo funcionou ao redor do astro. A pressão defensiva sobre Nikola Jokic foi insana durante todo o jogo, seja no bom trabalho de Isaiah Hartenstein ou com a as ajudas que vinham dos defensores do ponto de ataque. Além disso, a maioria contribuiu dos dois lados. As bolas de três de nomes como Cason Wallace, Lu Dort, Aaron Wiggins e Isaiah Joe caíram a rodo.

Jalen Williams e Chet Holmgren também responderam em um jogo forte no ataque e de muita contribuição também na defesa. Um lance em que o pivô deu dois tocos seguidos foi, acima de tudo, marcante para o jogo. Ambos se recuperaram de um jogo 1 abaixo.

E teve marca histórica. Afinal, Oklahoma esteve tão quente no primeiro tempo que anotou 87 pontos antes do intervalo. Isso quebrou o recorde de maior pontuação em uma etapa inicial na história dos playoffs da NBA, com o massacre do Thunder sobre o Nuggets. Além disso, os 149 pontos finais foram a maior marca da história de Oklahoma na pós-temporada.

Em Denver, pouco se salvou. Nikola Jokic sofreu com a marcação de Hartenstein e a pressão na bola. O líder do Oeste foi bem físico sobre o atual MVP, que apesar de embalar no segundo quarto, nunca conseguiu dar ritmo o suficiente para uma reação do Nuggets. Por fim, foi expulso no terceiro quarto com duas faltas de ataque em sequência.

Russell Westbrook puxou algum ritmo para a equipe visitante, mas não o suficiente para mudar os rumos da partida. Fora isso, pouco se salvou. Os outros titulares da equipe somaram 35 pontos em 37 arremessos. Nada funcionou. A equipe perdeu até mesmo a batalha de rebotes ofensivos enquanto era dominada no primeiro tempo.

Playoffs NBA: Nuggets x Thunder – próximo jogo

A série continua na próxima sexta-feira (9). Os próximos dois duelos serão no Colorado, onde Denver tentará sustentar a vantagem de mando de quadra que conseguiu após vencer o jogo 1. Oklahoma por outro lado, tentará recuperar a vantagem. O duelo será às 23:00.

(1) Denver Nuggets 106 x 149 Oklahoma City Thunder (1)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Russell Westbrook 19 1 5 0 0 Nikola Jokic 17 8 6 1 1 Jamal Murray 14 4 1 0 1 Aaron Gordon 10 5 1 0 1 Peyton Watson 9 2 0 1 0

Três pontos: 15-37; Murray: 3-5

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 34 4 8 0 0 Jalen Williams 17 4 7 0 2 Chet Holmgren 15 11 2 2 2 Isaiah Hartenstein 14 8 5 1 1 Isaiah Joe 14 1 2 1 0

Três pontos: 16-36; Joe: 4-4

