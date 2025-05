Nikola Jokic lidera e Nuggets vence Thunder

Com um jogo fantástico de Nikola Jokic, o Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder por 121 x 119 nesta segunda-feira (5), e abriu 1 x 0 na série de playoffs. O pivô fez 42 pontos, além de contribuir com 22 rebotes e seis assistências para garantir o triunfo do time do Colorado, que agora tem a vantagem no confronto.

Em casa, o Thunder chegou a dominar as ações por boa parte do jogo, mas não conseguiu segurar a reação do Nuggets de Nikola Jokic. Shai Gilgeous-Alexander fez 33 pontos, mas Chet Holmgren desperdiçou lances livres cruciais no fim, que custaram a vitória para o time de Oklahoma.

O jogo

Shai Gilgeous-Alexander e Jamal Murray travaram um grande duelo no primeiro quarto. Enquanto o finalista ao prêmio de MVP anotou 14 pontos e seis rebotes para o Thunder, Murray fez 12 para o Nuggets. O equilíbrio entre os dois ditou o ritmo do primeiro quarto, que terminou 27 x 26 para a equipe mandante.

Com Jokic descansando nos primeiros minutos do segundo quarto, o Thunder aproveitou para atacar. Com bola tripla de Alex Caruso e bandeja de Cason Wallace, a equipe abriu oito de frente e obrigou o Nuggets a parar o jogo. O tempo, entretanto, não mudou a dinâmica do jogo e Oklahoma seguiu dominando.

Mesmo com Jokic de volta ao jogo, o Nuggets não conseguiu diminuir o ritmo do Thunder. Com duas bolas do perímetro de Dort, os donos da casa abriram 13 de vantagem. O sérvio, então, fez cinco pontos em sequência para o time do Colorado. Mas o placar do primeiro tempo foi 60 x 50 para o Thunder.

A volta do intervalo trouxe um jogo muito parecido com o primeiro tempo. O Nuggets tentando diminuir a diferença, enquanto o Thunder controlava as ações. A cada tentativa do time de Colorado, uma resposta dos donos da casa. O placar ficou praticamente o tempo todo nos dez pontos de diferença.

Contudo, nos minutos finais do terceiro período o Nuggets se encontrou. Agressivo em direção a cesta, o time acumulou lances livres e deixou o placar em 82 x 77. O Thunder voltou a abrir dez, mas Russell Westbrook fez cinco pontos contra o ex-time e mandou o jogo para o quarto período com diferença de cinco pontos.

O quarto período começou com uma bola tripla para cada lado, mas logo o Thunder voltou a abrir dez de vantagem com Jalen Williams. Os times voltaram a trocar cestas, mas o time de Oklahoma conseguiu segurar a vantagem confortável.

Apesar da dificuldades, o Nuggets não desistiu do jogo. Com Jokic e Westbrook pontuando o time deixou o placar em 115 x 114. Com trinta segundos no relógio, Westbrook errou arremesso que colocaria o Nuggets na frente.

Na sequência, Williams bloqueou Aaron Gordon. Gilgeous-Alexander sofreu falta e foi para o lance livre, deixando a diferença em três pontos. Depois de diversos lances livres, Chet Holmgren errou e deixou o jogo aberto. No contra-ataque, Aaron Gordon fez do perímetro a cesta da vitória do Nuggets.

(1) Denver Nuggets 121 x 119 Oklahoma City Thunder (0)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 42 22 6 1 2 Aaron Gordon 22 14 1 0 0 Jamal Murray 21 6 6 1 0 Russell Westbrook 18 2 2 0 0 Christian Braun 11 13 3 1 0

Três pontos: 10-32 (Gordon.: 3-6)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 33 10 8 2 1 Alex Caruso 20 1 6 5 2 Jalen Williams 16 7 4 2 2 Luguentz Dort 14 2 1 1 1 Isaiah Hartenstein 12 9 1 0 1

Três pontos: 15-43 (Caruso.: 5-9)

