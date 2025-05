Após jogo histórico nos playoffs, comemoração de Nikola Jokic viraliza

Nikola Jokic teve um desempenho histórico no primeiro jogo da série entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder nos playoffs da NBA. E sua maneira de comemorar a vitória inaugural contra o time que liderou o Oeste foi no mínimo, curiosa. O sérvio foi a um bar na cidade de Oklahoma, que também sedia o jogo 2 da série nessa quarta-feira (7).

O pivô foi flagrado por um torcedor de Oklahoma em um dos bares da cidade após o jogo. O vídeo era verídico, com o camisa 15 usando a mesma roupa que estava quando chegou ao duelo da última segunda-feira (5). O torcedor brincou em vídeo publicado no Instagram, sem falar diretamente com o MVP.

“Esse homem conseguiu roubar um jogo nessa noite. Jokic pegou um jogo para ele nessa noite. Mas isso não vai mudar nada no fim cara. Thunder em seis”, afirmou o torcedor de Oklahoma.

Publicidade

No vídeo, nada de bebidas ou algo grave. O sérvio apenas cumprimentava um dos irmãos mais velhos enquanto comemorava o resultado positivo em uma noite improvável. Afinal, Oklahoma teve vários dias de descanso após varrer o Memphis Grizzlies na primeira rodada, enquanto Denver precisou ir a sete jogos contra o Los Angeles Clippers e teve apenas um dia de descanso e preparação para o primeiro duelo da série.

Leia mais!

Nikola Jokic teve uma de suas maiores atuações em playoffs no jogo 1. Afinal, anotou 42 pontos, 22 rebotes e seis assistências no duelo. Assim, se tornou apenas o quarto jogador da história da NBA a fazer pelo menos 40 pontos, 20 rebotes e cinco assistências em um jogo de pós-temporada.

Publicidade

Os outros são: Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal e Giannis Antetokounmpo. O grego do Milwaukee Bucks o fez em 2022. Antes disso, no entanto, não acontecia desde 2001, com O’Neal pelo Los Angeles Lakers.

Além disso, ele também alcançou um dado que não era visto desde Michael Jordan. O astro do Nuggets anotou pelo menos 20 pontos nos últimos 24 jogos que disputou nos playoffs. Ninguém teve uma sequência tão grande desde Jordan, que entre 1990 e 1995 teve 37 partidas seguidas nesse sentido.

Publicidade

Por fim, ele também se tornou o segundo jogador com mais atuações de pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e cinco passes decisivos. Esse foi seu quinto jogo com essa produção, o que o igualou a Kareem Abdul-Jabbar. O líder no quesito é Wilt Chamberlain com 12.

Assim, em um dia tão vital para Denver e de recordes, a comemoração de Jokic em um bar, também viralizou nas redes sociais.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA