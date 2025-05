NBA: Russell Westbrook colhe frutos de vitória do Nuggets

Russell Westbrook surpreendeu com seu desepenho pelo Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs da NBA. Após algumas temporadas sem se firmar em outros times, o armador voltou a ter boas atuações. Ao lado de Nikola Jokic, o veterano terminou a sétima partida da série com 16 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e cinco roubos de bola. O jogador falou, então, sobre seu momento.

“Tenho orgulho de ser uma força da natureza em quadra. Pode ser um desperdício, pode ser um arremesso errado. Mas também pode ser um roubo de bola, pode ser uma enterrada. Pode ser uma bola de três certa, pode ser uma bola de três errada. Vai ser tudo isso, vai ser de tudo um pouco”.

Westbrook estava justamente no Los Angeles Clippers na última temporada. No entanto, o armador recebeu críticas pelo seu arremesso e momentos de jogadas inexplicáveis. Dessa forma, acabou não renovando em Los Angeles, e indo para Denver.

Após eliminar os adversários, ele foi visto gritando no vestiário “Escolheram a pessoa errada, não foi?”. Não se sabe ao certo para quem era a provocação. Talvez Kris Dunn, que foi trocado por Westbrook na offseason. Ou talvez o técnico Tyronn Lue, que, na última temporada, criticou o armador. A verdade, porém, é que o camisa 4 do Nuggets mostrou que a série era pessoal.

A temporada 2024/25 começou bem para ele, mas piorou na reta final. Ainda assim, Westbrook chegou bem para os playoffs. Na primeira rodada, teve médias de 13.8 pontos, 4.8 rebotes e 2.8 assistências. Além disso, arremessou 42% para três pontos na série, contrariando os críticos de seu arremesso. Por fim, foi um dos seis jogadores a marcar mais de 15 pontos no Jogo 7 para aplicar o golpe final no Clippers.

Agora, porém, vem um desafio ainda maior. Afinal, Denver irá enfrentar o Oklahoma City Thunder, time de 68 vitórias na temporada regular e que varreu o Memphis Grizzlies na primeira rodada. Muito mais descansado, o Thunder vem como favorito para a série.

É claro que, no Nuggets, Russell Westbrook não é mais o jogador nível MVP da NBA que ele foi por várias temporadas. Para falar a verdade, nem perto disso. Contudo, o armador conseguiu encontrar uma nova forma de jogar, saindo do banco, defendendo e acertando arremessos. Desde que saiu do Thunder, Westbrook não havia tido sucesso em nenhum time. Agora, porém, isso é diferente.

