Com marca de Nikola Jokic, Nuggets atropela Clippers no jogo 7

O Denver Nuggets de Nikola Jokic avançou às semifinais dos playoffs do Oeste após fechar a série contra o Los Angeles Clippers em sete jogos. Uma das mais dramáticas da primeira fase, por ironia, acabou em um jogo tranquilo, com uma vitória maiúscula dos donos da casa. Com direito a marca para o candidato a MVP, Denver enfrenta o Oklahoma City Thunder na próxima fase.

Parece muito curioso, mas é real. É a primeira vez que um time de Nikola Jokic vence uma outra equipe com mais de 50 vitórias na temporada regular em uma série. O pivô flertou com o triplo-duplo, mas lidou com problemas de faltas ao longo da noite. Ainda assim, finalizou o jogo com 32 minutos na quadra e avançando de fase em uma das melhores atuações coletivas de Denver na série.

Aaron Gordon e Christian Braun foram os cestinhas. O ala-pivô anotou 22 pontos, teve bom trabalho defensivo sobre Kawhi Leonard e teve seus cortes pra cesta funcionando bem. Ele acertou nove de 13 arremessos de dois pontos na partida. Enquanto isso, Braun confirmou sua crescente na série. Foram 21 pontos, quatro assistências, cinco rebotes e três bolas do perímetro. Tudo isso, aliás, enquanto defendia James Harden.

Publicidade

Além da marca de Nikola Jokic, o Nuggets também alcançou um recorde coletivo contra o Clippers. Foi a primeira vez que um time teve pelo menos seis jogadores diferentes anotando 14 pontos ou mais em um jogo 7. Além de Jokic, Braun e Gordon, Russell Westbrook (16), Jamal Murray (16) e Michael Porter Jr (15) também superaram a marca.

Leia mais!

O duelo foi parelho até os minutos finais do segundo quarto, quando Denver disparou. De uma liderança de 46 a 43 para o Nuggets, o time disparou em uma corrida que o levou a liderar por 28 pontos com mais de cinco minutos por jogar no terceiro quarto. Los Angeles, que até controlou o primeiro quarto contendo o jogo de Jokic, não conseguiu se recuperar.

Publicidade

Enquanto Denver teve seis atletas com mais de 15 pontos, o Clippers só teve Kawhi Leonard. O ala anotou 22 pontos, acertou seis de 13 arremessos e foi o único do time com algum ritmo ofensivo. Por outro lado, a decepção ficou por conta das péssimas atuações de Norman Powell e James Harden, sobretudo, o armador veterano.

O craque até teve 13 assistências, sendo o maestro do pick-and-roll com Ivica Zubac. Porém, Harden tentou só oito arremessos no jogo todo e marcou só sete pontos. Acima de tudo, frustrante vindo de um dos astros da equipe e de quem manteve o time nos eixos enquanto Leonard se recuperava de lesões. Powell também marcou apenas nove pontos em 11 arremessos, enquanto cometeu três erros de ataque para duas assistências.

Publicidade

Ivica Zubac também fechou sua campanha com um duplo-duplo e boa defesa sobre Jokic, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação. Los Angeles perdeu até mesmo a batalha de três pontos, contra um Denver que teve dificuldades nesse sentido ao longo de 2024/25.

Agora, Denver aguarda a data do primeiro jogo da série contra o Oklahoma City Thunder.

(3) Los Angeles Clippers 101 x 120 Denver Nuggets (4)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 22 5 2 0 2 James Harden 7 5 13 2 1 Ivica Zubac 10 14 2 1 0 Kobe Brown 13 0 3 0 0 Derrick Jones Jr. 12 2 0 1 3

Três pontos: 8-27; Leonard: 2-4

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 22 4 5 1 1 Christian Braun 21 5 4 1 0 Nikola Jokic 16 10 8 3 1 Russell Westbrook 16 5 5 5 0 Jamal Murray 16 5 2 0 1

Três pontos: 11-29; Braun: 3-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA