Jamal Murray dá show e Nuggets domina Clippers no jogo 5

Jamal Murray teve mais uma grande atuação nos playoffs ao anotar 43 pontos e levar o Denver Nuggets à vitória sobre o Los Angeles Clippers por 131 a 115. O duelo teve o domínio dos donos da casa, que abrem 3 a 2 na série de primeira rodada.

O armador esteve quente desde o primeiro minuto. Afinal, anotou dez pontos só no primeiro quarto. O ritmo se manteve ao longo de toda a noite por meio de um ajuste inteligente. O jogo de dupla com Nikola Jokic esteve muito ativo, sobretudo, no primeiro tempo. Murray atacou Ivica Zubac em várias momentos e prosperou assim. Foi o duelo em que Denver melhor facilitou seu jogo ofensivo e isso rendeu resultados.

Enquanto isso, Nikola Jokic esteve mais focado em passar a bola e ajudar no fluxo ofensivo. Foram 12 assistências, metade delas no primeiro quarto. É provável que essa tenha sido a atuação menos brilhante dele em algum tempo nos playoffs. Mas sabe o que isso ainda significa? Que ele fez um triplo-duplo e foi importante em um Nuggets que manteve sua execução em todos os momentos.

Uma diferença gritante sobre Denver hoje? Os minutos sem o sérvio não foram ruins pela primeira vez em muito tempo. Muitos desses méritos vão para o próprio Murray, mas vale citar o jogo incrível de Russell Westbrook. Com 21 pontos e três bolas triplas, o armador foi agressivo dos dois lados da quadra e teve ótimo impacto. Por fim, Aaron Gordon e Christian Braun também foram ótimos, seja em cortes para a cesta ou no trabalho defensivo sobre os astros rivais.

Do outro lado, uma atuação muito abaixo do que Los Angeles pode entregar. Sobretudo, no aspecto do senso de urgência. A equipe não teve ritmo o suficiente, se rendeu as trocas de marcação que Denver quis explorar, não esteve conectada na defesa. Foi, acima de tudo, um jogo muito moroso de um Clippers que agora não pode perder mais se quiser avançar a segunda rodada.

O rosto de tudo isso? James Harden. Uma atuação realmente ruim do armador. Ele anotou apenas 11 pontos em nove arremessos, teve cinco assistências e quatro erros de ataque. Em suma, ele esteve desconectado do jogo, como poucas vezes se viu na campanha de Los Angeles onde ele foi tão fundamental.

Kawhi Leonard flertou com um triplo-duplo, mas marcou apenas 20 pontos. Ele não esteve no controle da partida em nenhum momento, apesar de não ter ido mal. Ivica Zubac, apesar de muito mirado por Jamal Murray, foi o melhor em quadra pelo Clippers contra o Nuggets. Um dado simbólico? Los Angeles foi superado por Denver até mesmo no volume e na eficiência de perímetro, pontos fracos do time do Colorado. A derrota por 16 foi adequada para a diferença entre os times nessa terça.

O sexto duelo da série será na quinta-feira (1) em Los Angeles às 23:00. Se vencer, o Clippers força um sétimo jogo no próximo sábado. Porém, se Denver triunfar, o Nuggets avança. O Oklahoma City Thunder está aguardando um dos dois como rival na próxima fase dos playoffs da NBA.

(2) Los Angeles Clippers 115 x 131 Denver Nuggets (3)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Ivica Zubac 27 5 1 0 2 Kawhi Leonard 20 9 11 1 2 Bogdan Bogdanovic 18 3 5 0 0 Kris Dunn 15 0 2 2 1 Norman Powell 12 4 3 0 0

Três pontos: 11-29; Bogdanovic: 4-8

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 43 5 7 3 1 Aaron Gordon 23 4 2 0 0 Russell Westbrook 21 1 1 0 0 Michael Porter Jr. 14 2 1 0 1 Nikola Jokic 13 10 12 1 2

Três pontos: 17-33; Murray: 8-14

