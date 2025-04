Nikola Jokic domina, Nuggets vence Clippers e empata série

O astro Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets na vitória sobre o Los Angeles Clippers na noite deste sábado (26) por 101 a 99. Agora, a série está empatada em 2 a 2. O jogo, que teve discussões, empurrões e várias faltas técnicas, foi dominado pelo time de Denver, que jogava fora de casa. Jokic somou 36 pontos, 21 rebotes e oito assistências. Enquanto isso, a equipe de Los Angeles teve muitos problemas com arremessos. Aaron Gordon definiu no último lance.

Jokic não dava chances ao oponente até a metade do último quarto, apesar de o Nuggets não contar com Russell Westbrook, fora por lesão. Denver, a partir do terceiro quarto, abriu vantagem para garantir o empate na série. Enquanto isso, o Clippers, que jamais liderou até o último minuto, teve grande reação após estar 22 pontos atrás.

O jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Nuggets começou melhor que o Clippers e liderava por 15 a 6, após cesta de Nikola Jokic. Os donos da casa pressionaram, enquanto o ataque cortou a diferença para quatro. No entanto, Denver melhorou a qualidade do arremesso e vencia por 24 a 17 quando Aaron Gordon fez de três. Los Angeles encostou, mas com Jokic, de três, fechou o primeiro quarto em 27 a 22.

Publicidade

Enquanto Nikola Jokic descansava, o Clippers empatou com o Nuggets em 31. Mas logo depois, Denver voltou a liderar. Os visitantes abriram 40 a 36, então Jokic fez cesta para deixar em 42 a 36. O time de Los Angeles cortou para quatro e o técnico interino David Adelman pediu tempo para o do Colorado. Gordon deixou em 46 a 40, mas Kris Dunn, após errar quatro seguidas de três, acertou e cortou para três.

O Clippers não deixava o Nuggets abrir vantagem, mas não conseguia liderar até então. James Harden e Aaron Gordon se estranharam após falta de Christian Braun nos últimos segundos do primeiro tempo. Como resultado, seis faltas técnicas foram aplicadas, sendo três para cada time: Christian Braun, Nikola Jokic, além de Gordon por Denver, enquanto Kris Dunn, Norman Powell e Harden por Los Angeles. O Nuggets foi para os vestiários vencendo por 50 a 48.

Publicidade

Leia mais

Então, na volta do intervalo, Michael Porter se juntou a Nikola Jokic e o Nuggets começou a abrir vantagem sobre o Clippers. Após cesta do três vezes MVP, o time de Denver vencia por 67 a 56. Aos poucos, o time de Denver tratou de minar as fontes de pontos do oponente. Christian Braun fez de três para deixar em 76 a 60. Jamal Murray fez cesta e os visitantes venciam por 85 a 65 ao fim do terceiro quarto.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Nikola Jokic deixou o Nuggets na frente por 87 a 65. Enquanto isso, os donos da casa seguiam com problemas para pontuar. O time de Los Angeles cortou para 15, mas ainda era pouco.

Enquanto o Clippers girava seu time, com três reservas acima dos 12 minutos, o Nuggets deixava os titiulares em quadra quase o tempo todo.

Publicidade

Reação do Clippers

A estratégia sem descansar os titulares do Nuggets deu ao Clippers alguma vantagem.

James Harden fez o time de Los Angeles cortar para 13, enquanto Kawhi Leonard fez na sequência, diminuindo para 11. No entanto, Aaron Gordon fez o Nuggets voltar a pontuar. Só que Norman Powell fez de três e a vantagem, que chegou aos 22, estava em dez. Logo depois, Kawhi Leonard roubou bola e diminuiu para oito.

Publicidade

Mas Jamal Murray, apagado o jogo todo, começou a ajudar Jokic contra o Clippers. Enquanto isso, Denver cometeu erros de ataque consecutivos e a diferença despencou para quatro após cesta de Powell.

Restavam pouco mais de dois minutos para o fim e Powell repetiu a cesta de três para diminuir para um. Por outro lado, Nikola Jokic cometeu erro de ataque e o Nuggets vencia o Clippers por 96 a 95.

Enfim, a virada. Após rebote ofensivo, Bogdan Bogdanovic colocou Los Angeles na liderança por 97 a 96. Nikola Jokic empatou em lance livre e fez linda cesta para virar em 99 a 97, restando 16 segundos para o fim. Ivica Zubac empatou em 99, com oito segundos para acabar.

Publicidade

Então, no lance capital, Aaron Gordon fez cesta no estouro do cronômetro, dando vitória ao Nuggets sobre o Clippers.

(2) Denver Nuggets 101 x 99 Los Angeles Clippers (2)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 36 21 8 2 1 Christian Braun 17 7 5 1 2 Michael Porter 17 4 2 0 0 Aaron Gordon 14 6 5 1 1 Jamal Murray 13 7 7 2 0

Três pontos: 10-30 (Porter: 4-7)

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 24 9 2 2 0 Norman Powell 22 4 1 1 0 Ivica Zubac 19 12 6 1 1 James Harden 15 4 11 2 2 Bodgan Bogdanovic 7 4 2 0 0

Três pontos: 10-30 (Powell: 4-8)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA