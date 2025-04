Sem Ja Morant, Grizzlies perde para Thunder e é eliminado

A primeira varrida dos playoffs de 2025 é do Oklahoma City Thunder, que com show de Shai Gilgeous-Alexander bateu o Memphis Grizzlies. O Grizzlies, sem contar com Ja Morant por lesão, até tentou de tudo diante do Thunder, mas em vão. No fim, o principal candidato ao MVP fez 38 pontos e uma cesta decisiva para garantir Oklahoma City na próxima fase.

O começo agressivo de Shai Gilgeous-Alexander foi o indicativo de que o Thunder não queria ter que jogar mais uma vez nessa série contra o Grizzlies. O astro anotou 16 pontos só no primeiro quarto, acertando todos os arremessos que tentou. Oklahoma nunca conseguiu abrir tanta vantagem, mas o astro se manteve regular e acertando arremessos difíceis ao longo do jogo. Seus ataque ao aro, sobretudo, foram muito bons.

Isso foi importante na noite em que o ataque do líder do Oeste teve seu pior funcionamento coletivo. Afinal, o perímetro não esteve tão afiado. Para se ter uma noção, a equipe visitante entrou no último quarto com apenas quatro conversões. Mas ai foi a hora de Jalen Williams crescer, marcando dez de seus 23 pontos no período final, além dos lances livres decisivos. Apesar do drama, vitória e vaga assegurada.

Memphis, por outro lado, voltou a ter dificuldade com seus principais jogadores. Com Ja Morant fora pela lesão no quadril, a pressão sobre Desmond Bane e Jaren Jackson Jr foi muito grande. O ala-armador até conseguiu 23 pontos, mas teve muitos erros de ataque ao longo do jogo. O especialista defensivo, porém, anotou apenas 11 pontos na partida derradeira da temporada 2024/25.

Enquanto isso, os jogadores secundários lideravam Memphis. Scotty Pippen Jr marcou 30 pontos e 11 rebotes, sendo o principal jogador ofensivo ao longo da noite. Além disso, também teve boa defesa. Mas acabou expulso nos minutos finais por acúmulo de faltas. Santi Aldama, o substituto de Ja Morant no Grizzlies, anotou 23 pontos e oito rebotes, acertando cinco bolas de três contra o Thunder. Mas a ótima produção de ambos, não foi suficiente.

Assim, Oklahoma agora aguarda o final da série entre Los Angeles Clippers x Denver Nuggets. É de lá que sairá o adversário do líder do Oeste na próxima fase. Por outro lado, Memphis vai para uma offseason de questões importantes, incluindo Ja Morant.

(3) Oklahoma City Thunder 117 x 115 Memphis Grizzlies (0)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 38 5 6 2 1 Jalen Williams 23 4 5 0 0 Isaiah Hartenstein 11 12 3 4 0 Chet Holmgren 11 2 1 2 4 Isaiah Joe 11 1 1 1 0

Três pontos: 7-35; Joe: 3-6

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Scotty Pippen Jr. 30 11 4 0 0 Santi Aldama 23 9 3 0 0 Desmond Bane 23 5 5 0 0 Jaren Jackson Jr. 12 4 2 2 1 Vince Williams Jr. 11 4 3 1 0

Três pontos: 12-31; Aldama: 5-7

