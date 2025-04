Em virada histórica nos playoffs da NBA, Thunder bate Grizzlies

O Oklahoma City Thunder venceu o Memphis Grizzlies em jogo que entra para a história dos playoffs da NBA, nessa quinta-feira (24). Isso porque essa foi a segunda maior virada pós-temporadas. O time da casa chegou a estar 29 pontos na frente e ainda assim perdeu. Aliás, vale a menção para a lesão de Ja Morant, que após queda assustadora, deixou o jogo. Enquanto isso, Shai Gilgeous-Alexander marcou 31 pontos.

O Thunder abre 3 a 0 sobre o Grizzlies e encaminha sua vaga para a próxima fase dos playoffs da NBA em 2024/25. Essa vantagem nunca foi revertida na história. Após dois triunfos dominantes jogando em seus domínio, o time precisou suar para vencer seu primeiro jogo fora de casa. No fim, Oklahoma pode fechar a série já no próximo jogo, que será no sábado (26).

Então, confira como foi a vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Grizzlies de Ja Morant.

Memphis na defesa que gera o ataque

O foco do Grizzlies para o começo do jogo 3 pareceu muito óbvio: Acelerar, jogar mais rápido. Isso começou com uma forte defesa, sufocando o rival. Para se ter uma noção, Oklahoma acertou uma cesta de quadra nos primeiros cinco minutos de jogo e se viu rapidamente diante de uma desvantagem de nove pontos. Enquanto isso, Memphis conseguiu encontrar mais ritmo ofensivo e estava quente do perímetro com oito bolas triplas.

O ritmo foi ditado, sobretudo, por Scotty Pippen Jr, que conseguiu bom trabalho dos dois lados da quadra, acelerando e criando a transição. Foram 14 pontos para ele só no primeiro período e o Grizzlies chegou a abrir uma vantagem até maior do que os onze pontos em que o quarto se encerrou, com uma breve corrida dos visitantes. Por fim, 40 a 29 no período inícial.

Avalanche do Grizzlies; Lesão de Ja Morant

Depois de Oklahoma chegar a diminuir a distância para oito pontos, uma verdadeira avalanche ofensiva foi feita pelos donos da casa. Memphis se empolgou com a vantagem, continuou ganhando frutos da transição ofensiva e pressão na bola, fazendo o líder do Oeste pagar do próprio veneno que o favoreceu nos últimos jogos. Uma corrida de 25 a 5 logo após a vantagem chegar a um dígito, voltou a dar todo o controle para Memphis.

Porém, o quarto teve um grande asterisco. Em uma infiltração, Ja Morant viria para uma cravada, Lu Dort escorregou e ficou no meio do caminho no chão. O astro foi atingido no ar e caiu feio com a parte do quadril, em lance semelhante ao que ocorreu com Jimmy Butler em Warriors x Rockets. Morant bateu seus lances-livres e deixou o jogo. A equipe da casa ainda assim, acabou com uma vantagem de 77 a 51 no primeiro tempo.

Leia mais!

Jogo muda

No intervalo, foi anunciado que Morant não jogaria mais devido a lesão no quadril. Com isso, o ritmo do jogo mudou de vez. Oklahoma conseguiu voltar a ser efetivo contra os armadores de Memphis, que cometeu sete erros de ataque em todo o período após ter só três no primeiro tempo. O Thunder, então, voltou a encostar, utilizando muito de seu ponto forte em forçar turnovers e acelerar, enquanto diminuiu o ritmo dos donos da casa.

No ataque, Chet Holmgren foi espetacular. Após marcar apenas um ponto nos primeiros 24 minutos, fez 16 só no terceiro quarto. Para se ter uma noção, Memphis marcou 18. Isaiah Joe também ganhou algum ritmo vindo do banco, assim como Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams que seguiram impulsionando o time na construção e criação de arremessos. Assim, ao fim do período, a vantagem era de apenas oito, com uma bola tripla final de Williams.

A segunda maior virada da história dos playoffs

No último quarto, uma rápida corrida do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander levou a um empate contra o Grizzlies em pouco mais de quatro minutos do último período. Porém, o jogo ficou em um longo drama a partir daí. O ataque de Memphis enfim apareceu com algumas cestas e chegou a abrir seis pontos de vantagem novamente com Jaren Jackson Jr, Santi Aldama e uma bola tripla de Pippen.

Mas a noite estava reservada para a história. Nos últimos seis minutos de jogo, os donos da casa só anotaram mais três pontos. Oklahoma, por outro lado, rapidamente empatou o jogo e conseguiu a liderança com lances-livres de Jalen Williams. Por fim, o jogo teve várias jogadas vencedoras de Alex Caruso e um erro em uma bola de três livre que John Konchar teve para empatar. Desmond Bane terminou o jogo com míseros dez pontos.

Assim, o Thunder finalizou uma das maiores viradas da história dos playoffs, superando um déficit de 29 pontos contra o Grizzlies, com 31 pontos de Shai Gilgeous-Alexander. A única reviravolta maior do que essa ficou por conta do Los Angeles Clippers de 2018/19, que venceu o Golden State Warriors após estar 31 pontos atrás no placar.

(3) Oklahoma City Thunder 114 x 108 Memphis Grizzlies (0)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 4 8 1 1 Jalen Williams 26 6 5 2 1 Chet Holmgren 24 8 0 0 0 Alex Caruso 10 6 3 4 1 Isaiah Joe 10 1 1 1 0

Três pontos: 13-38; Holmgren: 5-10

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Scotty Pippen Jr. 28 5 5 3 1 Jaren Jackson Jr. 22 7 2 1 1 Ja Morant 15 1 5 0 0 Santi Aldama 14 6 1 0 1 Desmond Bane 10 8 4 2 1

Três pontos: 14-42; Pippen: 6-10

