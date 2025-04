Thunder faz história nos playoffs da NBA em vitória sobre Grizzlies

Ninguém esperava um resultado diferente, mas não por uma margem tão grande. Favorito, o Oklahoma City Thunder recebeu o Memphis Grizzlies neste domingo (20) na abertura da série nos playoffs da NBA. No entanto, após um breve momento de equilíbrio no primeiro período, o que se viu foi um time muito acima do outro. Jalen Williams liderou Oklahoma City, enquanto Marvin Bagley foi o melhor de Memphis.

A maior margem em um jogo de playoffs da NBA é de 58 pontos, enquanto o Thunder bateu o Grizzlies por 51, a quarta maior em todos os tempos.

O jogo

No primeiro quarto, Thunder e Grizzlies tinham problemas sérios com os arremessos de três, enquanto as defesas tomavam conta do jogo. Até Gilgeous-Alexander não conseguia fazer seu melhor, errando cinco das seis primeiras tentativas. Desmond Bane cortou para quatro, mas Chet Holmgren fez do perímetro e os donos casa lideravam por 24 a 17. A partir daí, o time de Oklahoma City passou a converter os tiros de longa distância.

Publicidade

Primeiro, com Isaiah Joe. Depois, Jaylin Williams. Enfim, o Thunder conseguia abrir vantagem sobre o Grizzlies. Ao fim do primeiro quarto, os anfitriões venciam por 32 a 20. Até então, a maior diferença.

Mas isso foi só até o início do segundo período. Isso porque o Thunder começou a deixar o jogo fora de alcance do Grizzlies. O time de Memphis ficou cinco minutos sem pontuar, enquanto Oklahoma City anotou 18 pontos sem resposta. Jalen Williams deixou sua equipe na frente por incríveis 61 a 26, mas os visitantes, especialmente com Ja Morant, conseguiram esboçar uma tímida reação.

Publicidade

Assim, o Thunder foi aos vestiários liderando por 68 a 36 em cima do Grizzlies.

Leia mais

Então, na volta do intervalo, mais do mesmo. O Thunder começou o terceiro quarto com dez pontos nos primeiros dois minutos e já atropelava o Grizzlies por 78 a 36. Memphis pediu tempo, mas na próxima jogada, o time cometeu outro erro de ataque e Scotty Pippen fez falta em Shai Gilgeous-Alexander, que deixou em 80 a 36.

Publicidade

O Grizzlies tentava algo diferente com Marvin Bagley, que até fazia um bom jogo contra o Thunder. Mas era muito pouco. Lu Dort fez de três e a diferença já passava dos 40. Pouco depois, Jalen Williams deixou em 94 a 47, exatamente o dobro. A vantagem chegou a ser de 52, mas Bagley acertou de muito longe no estouro do cronômetro. Ainda assim, Oklahoma City fazia história vencendo por 112 a 63.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, não tinha muito o que o Grizzlies fazer, além de torcer para que o Thunder não quebrasse o recorde na diferença em pontos em um jogo de playoffs na NBA. Ficou perto, no entanto.

(0) Memphis Grizzlies 80 x 131 Oklahoma City Thunder (1)

Memphis

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Marvin Bagley 17 5 0 2 1 Ja Morant 17 3 4 0 1 Desmond Bane 9 2 0 0 0 Jaren Jackson Jr 4 3 2 1 0 Zach Eddey 4 9 1 0 0

Três pontos: 6-34 (Bagley: 1-1)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 20 5 6 3 1 Chet Holmgren 19 10 2 1 2 Aaron Wiggins 21 4 3 0 0 Shai Gilgeous-Alexander 15 3 5 0 2 Isaiah Hartenstein 14 8 5 1 0

Três pontos: 17-48 (Wiggins: 4-7)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA