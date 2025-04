Playoffs da NBA: Thunder é favoritaço contra o Grizzlies

O Oklahoma City Thunder é amplo favorito na série de playoffs da NBA contra o Memphis Grizzlies. Dono da melhor campanha da fase regular, a equipe do técnico Mark Daigneault não deverá ter dificuldades na primeira rodada. O Thunder, aliás, é um dos candidatos mais confiáveis ao título da temporada 2024/25. Desse modo, o Grizzlies já está no lucro só de ter passado com sucesso pelo play-in.

De início, há uma diferença considerável dos elencos. Além de possuir um quinteto titular de elite, o Thunder tem um banco de reservas recheado de boas opções. Trata-se, portanto, de uma das rotações mais fortes da NBA.

O Grizzlies, por sua vez, terá o desfalque de um titular, o novato Jaylen Wells (lesionado). Além disso, Ja Morant convive com dores no tornozelo direito. O armador, inclusive, tomou injeções no local para atuar no play-in.

Na fase regular, o Thunder sobrou em quadra. Tanto que fez a melhor campanha de sua história, com 68 vitórias e 14 derrotas. Além disso, a equipe de Oklahoma teve a melhor eficiência defensiva (106,6 pontos sofridos por 100 posses de bola). No ataque, o time também se destacou, já que foi o terceiro em eficiência ofensiva (119,2 pontos a cada 100 posses). Desse modo, teve (de longe) o melhor saldo de cestas da liga (12,6).

O Thunder ainda alcançou o sexto melhor aproveitamento nas bolas de três (37,4%), e foi o primeiro em roubos de bola (10,3), o segundo em tocos (5,7) e o terceiro em cestas (44,6). Também foi o time que menos cometeu turnovers (11,7) e o que menos sofreu pontos no garrafão (42,5) e nos contra-ataques (12,3). Portanto, é um time equilibrado, com uma defesa de elite e um ataque fluido.

O Grizzlies, por outro lado, tem o sexto melhor ataque da liga, com 117,2 pontos por 100 posses. Também é o segundo que mais pontuou no garrafão (56 por jogo). Mas, a defesa é apenas a 11ª em eficiência defensiva. Memphis sofre, em média, 112,6 pontos a cada 100 posses de bola. Nos playoffs, a equipe terá que cuidar melhor da bola. Afinal, foi a terceira que mais cometeu turnovers na fase regular (15,7).

Vale lembrar que o Grizzlies demitiu o técnico Taylor Jenkins às vésperas da pós-temporada. Em seu lugar, o então assistente Tuomas Iisalo assumiu como interino. Em nove jogos no comando da equipe, já dá para notar o estilo de jogo adotado pelo finlandês. Memphis está com um ataque mais fluido, e os atletas estão mais vibrantes em quadra. Além disso, o treinador confia plenamente no talento e criatividade de Ja Morant.

Portanto, a expectativa é que o Thunder passe sem sustos pela série de playoffs contra o Grizzlies. Uma vitória da equipe de Memphis já seria uma surpresa, na minha opinião.

Shai Gilgeous-Alexander

O astro do Thunder fez mais uma temporada espetacular. Em 76 jogos, o armador fez 32,7 pontos, 6,4 assistências, cinco rebotes, 1,7 roubo de bola e um toco. Além disso, ele converteu quase 52% dos arremessos de quadra e 37,5% das bolas de três. Segundo jogador da liga que mais vai à linha do lance livre (8,8 vezes por jogo), Gilgeous-Alexander mostrou evolução como arremessador.

Cestinha da NBA, em 2024/25, Shai também chamou a atenção pelo impacto defensivo. Afinal, ele foi o único atleta a figurar no top 5 das eficiências defensiva e ofensiva. Ou seja, o armador é decisivo nos dois lados da quadra.

Gilgeous-Alexander fechou a fase regular no topo da Corrida para o MVP da NBA. Na disputa com Nikola Jokic (Denver Nuggets), último ganhador do prêmio, o canadense é o favorito. Assim, Gilgeous-Alexander caminha a passos largos para conquistar o primeiro MVP da carreira.

Playoffs da NBA: Thunder x Grizzlies

Na história dos playoffs da NBA, Thunder e Grizzlies já se enfrentaram 19 vezes, com o time de Memphis levando a melhor em dez confrontos. No entanto, Oklahoma supera o rival no retrospecto das séries. Afinal, o time venceu duas séries contra o Grizzlies (2011 e 2014), ambas por 4×3. Já a equipe de Memphis se saiu vencedora em 2013, quando fez 4×1, na semifinal de conferência.

Em 2024/25, Thunder e Grizzlies se enfrentaram quatro vezes, com Oklahoma levando a melhor em todas elas. A melhor equipe da fase regular, aliás, fez pelo menos 120 pontos nesses confrontos. Além disso, foram triunfos relativamente tranquilos.

Confrontos na temporada

Thunder 4 x 0 Grizzlies

29/12: Grizzlies 106 x 130 Thunder

08/02: Thunder 125 x 112 Grizzlies

05/03: Thunder 120 x 103 Grizzlies

27/03: Grizzlies 104 x 125 Thunder

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 20/04 Grizzlies x Thunder* 14h ESPN 2 22/04 Grizzlies x Thunder* 20h30 ESPN 2 24/04 Thunder x Grizzlies* 22h30 Prime Video 26/04 Thunder x Grizzlies* 16h30 League Pass 28/04** Grizzlies x Thunder* – – 01/05* Thunder x Grizzlies * – – 03/05* Grizzlies x Thunder* – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

