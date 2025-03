NBA: Analista diz que rivais não temem o Thunder nos playoffs

O analista de NBA, Brian Windhorst, da ESPN, revelou que possíveis rivais não temem o Oklahoma City Thunder nos playoffs da NBA, em 2024/25. De acordo com o jornalista, o líder da Conferência Oeste não tem o devido respeito ao redor da liga.

“Eu escuto algo do tipo de pessoas e jogadores nos bastidores da NBA. ‘Sim, sim, vai ficar tudo bem caindo no mesmo lado da chave que o OKC. Enfim, os rivais simplesmente não respeitam o Thunder”, afirmou Windhorst, durante o programa NBA Today.

Talvez o “desrespeito” dos rivais se deva à inexperência do Thunder. Afinal, a média de idade do elenco é de 24,7 anos. Desse modo, Oklahoma tem o segundo time mais jovem da NBA, atrás apenas do Portland Trail Blazers (24,3 anos).

Publicidade

Mesmo com a pouca idade do plantel, o Thunder tem tudo para ir longe nos playoffs da NBA nesta temporada. A equipe lidera o Oeste com folga, já que possui 11 triunfos a mais que o vice, Denver Nuggets. Além disso, tem a segunda melhor campanha de 2024/25, com 53 vitórias e 12 derrotas. Apenas o Cleveland Cavaliers tem um retrospecto melhor que Oklahoma (55-10). Portanto, o Thunder é um dos favoritos ao título.

Leia mais sobre o Thunder!

No entanto, o time ainda causa desconfiança. Em 2023/24, por exemplo, Oklahoma fechou a fase regular no topo do Oeste. Mas, nos playoffs da NBA, o Thunder caiu para os rivais Dallas Mavericks, na semifinal de conferência, após seis jogos. Para muitos, uma surpresa e uma queda precoce. Ou seja, Oklahoma precisa se provar na pós-temporada.

Publicidade

Para esta campanha, o time subiu de patamar. Qualificou o elenco com as chegadas de Alex Caruso e Isaiah Hartenstein, e manteve o talentoso núcleo jovem. Dessa forma, o Thunder espera apagar a má impressão deixada nos últimos playoffs da NBA.

Mais uma vez, Shai Gilgeous-Alexander lidera a equipe com um desempenho estelar. O armador canadense, aliás, disputa com Nikola Jokic (Nuggets) o prêmio de MVP da temporada. Ao lado dele, Chet Holmgren e Jalen Williams fecham o tripé principal da equipe. Já Lu Dort é um dos melhores defensores de perímetro da liga, e Hartenstein o tipo de pivô que faltava ao elenco.

Publicidade

Sob o comando de Mark Daigneault, o Thunder se mantém no top 5 de melhores ataques e defesas da NBA. Hoje, o time lidera a liga em eficiência defensiva (107,1 pontos sofridos a cada 100 posses). Por outro lado, tem o quarto ataque mais eficiente (119,7 pontos por 100 posses).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA