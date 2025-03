“Thunder deveria dar ‘all-in’ em troca por Kevin Durant”, crava analista

Poucos times têm tantos ativos quanto o Oklahoma City Thunder para fazer uma troca por Kevin Durant. O time lidera a conferência Oeste e, ao mesmo tempo, ainda soma mais de 30 escolhas de draft nos próximos sete anos. A visão geral é que a equipe, a princípio, não precisa do reforço do craque para disputar o título da NBA. Mas, para o analista Stephen A. Smith, esse é o movimento que deveriam fazer.

“Eu acho que Oklahoma City deveria dar ‘all-in’ em Kevin. O Phoenix Suns cedeu quatro escolhas de primeira rodada sem proteção para adquiri-lo, então vai precisar recuperar algumas delas agora. E, certamente, não há nenhum time com mais delas do que OKC. Essa franquia, aliás, tem tantas seleções de recrutamento que nem vai usar todas, pois seria impossível”, argumentou o comentarista da ESPN.

É difícil defender que o Thunder precisava fazer uma troca tão agressiva antes da trade deadline. O time é o líder disparado do Oeste e franco favorito ao título da conferência, apesar de ter um dos elencos mais jovens da liga. Tem o mesmo número de vitórias da melhor campanha da temporada: o Cleveland Cavaliers. Smith, no entanto, crê que o GM Sam Presti está sob mais pressão do que parece.

“Sam é um executivo incrível. Alguém pode dizer que ele nunca escolheu o técnico certo para os seus times, mas ele é incrível. Só que olhe os talentos que já reuniu lá ao longo dos anos. Já teve Kevin, Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka, Victor Oladipo, Paul George, Carmelo Anthony e por aí vai. E, mesmo assim, ainda não conquistou um título em quase duas décadas”, cobrou o polêmico analista.

Campeão

O Thunder, certamente, é um candidato ao título mesmo sem a troca por Kevin Durant. Mas ser candidato ao título – e até favorito – não significa nada. Tudo pode acontecer, afinal, em uma série de sete jogos depois de uma temporada de 82 partidas. Não há nenhuma garantia de sucesso nos playoffs. O senso comum diz que o tempo está ao lado de Thunder. Smith não vê assim e, por isso, quer proatividade de Presti.

“Sei que tudo gira em torno de juventude quando falamos de Oklahoma City. Então, por que trazer Kevin com todos os seus hábitos e imposições agora? Concordo que não faça sentido. Mas, se esse time não for campeão mais uma vez, Sam precisa trazer o homem de volta. Ele ainda é um superastro nessa liga, marca 27 pontos por jogo. E, em algum motivo, você precisa pensar em ser campeão agora”, cravou o comentarista.

É verdade que razões além das quadras “abalaram” as chances de título do Thunder na gestão de Presti. Todos os times, no entanto, estão sujeitos ao imponderável e precisam superar – sem desculpas. “Sam poderia ter sido campeão em vários desses anos e ainda pode ganhar nessa temporada. Mas, em algum momento, você precisa conseguir sair do ‘quase’ e levantar um troféu”, sentenciou.

Duplo benefício

É claro que o Thunder tem muito a ganhar com o reforço de Durant. Smith, no entanto, não vê isso como uma via de mão única. O astro tem muito a ganhar voltando ao local em que a sua carreira na NBA ainda dava os primeiros passos. Em particular, do ponto de vista pretensões competitivas. Oklahoma City pode recolocá-lo em uma condição de relevância na liga que perdeu nos últimos tempos.

“Kevin é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Não quero saber de discussões sobre legado, pois o legado desse homem é incrível. Mas o fato é que, nos últimos anos, ele sempre está em casa quando chega abril. Não estou falando em competir por títulos, mas, às vezes, nem chegar aos playoffs. Isso importa muito para um jogador desse porte”, criticou o polêmico comentarista.

