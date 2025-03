Carmelo Anthony escolhe próximo time de Kevin Durant na NBA

Carmelo Anthony e Kevin Durant tiveram vários pontos de encontro durante as carreiras. Eles foram adversários em dezenas de jogos, mas também atuaram juntos pela seleção dos EUA nas Olimpíadas. O ex-jogador já declarou que o ala é um dos seus favoritos da NBA e, por isso, sempre acompanhou a sua trajetória. Diante da chance de mudar de equipe na offseason, o ídolo tem um destino perfeito para o astro do Phoenix Suns.

“Eu quero ver Kevin em Washington. É uma coisa minha, mas gostaria de vê-lo terminar a carreira em casa. Você não deveria correr atrás de mais títulos em lugares que não te fazem sentido nenhum. Afinal, já tem dois campeonatos. Seria legal, então, vê-lo voltar a Washington e revigorar os ânimos do basquete em sua cidade natal. Seria especial”, afirmou o jogador aposentado, em seu podcast.

Pouca gente pode lembrar, mas Durant nasceu e passou a maior parte da infância em Washington. No entanto, em vários instantes, o craque declarou não ter interesse em jogar pelo Wizards. É provável que a falta de pretensões competitivas da equipe afastou-o de um retorno à casa no auge da carreira. O time segue mal, mas Anthony vê uma situação bem diferente se desenhar.

Publicidade

“Você já tem os seus pais, família e amigos em Washington. Por isso, chegou a hora de reacender o fogo em torno dessa franquia. Kevin vai trazer uma empolgação diferente, vender ingressos e lotar o ginásio. E, assim, ele pode ter os seus anos de despedida do esporte em um lugar que realmente significa alguma coisa. Teria um significado real, certamente”, reforçou o finalista ao Hall da Fama 2025.

Leia mais sobre Kevin Durant

Melhorando

A falta de competitividade do Wizards, a princípio, pesa na condição da franquia trazer qualquer astro. Mas será que o time é tão fraco assim? Para Carmelo Anthony, não é bem assim e Kevin Durant pode ajudá-los demais. As trocas da trade deadline, ainda que sem querer, colocou vários veteranos interessantes no elenco de Washington. E, além disso, o ala pode beneficiar os talentos em ascensão da equipe.

Publicidade

“Washington possui um bom elenco agora. O time acabou de adquirir Khris Middleton e Marcus Smart em trocas, por exemplo. Malcolm Brogdon está lá, então há um grupo de veteranos interessantes por lá. Mas, ao mesmo tempo, há jovens como Alex Sarr e Bub Carrington. Kevin assume agora e, em seguida, os garotos pegam a tocha”, projetou o ícone nova-iorquino.

É claro que o Wizards teria que investir escolhas de draft em uma troca por Durant. Não parece ser uma decisão inteligente para um time em reconstrução, mas Anthony crê que é uma boa aposta. “Esse time não vai ser competitivo pelos próximos três anos. Mas, certamente, deveriam abrir mão de algumas seleções para trazer Kevin. Sem dúvidas, pois esse cara vai dar uma vida nova à franquia”, concluiu.

Publicidade

Sinal positivo

Durant, como citado, já disse que nunca cogitou jogar pelo Wizards antes. Mas isso pode estar mudando aos poucos. No último duelo com a equipe, o ala elogiou os rumos que a franquia vem tomando em sua reconstrução. Em particular, por conhecer várias pessoas que trabalham no time hoje. As declarações são um sinal positivo sobre uma possível disposição do craque em atuar pelo time da cidade em que nasceu.

“Para mim, essa equipe é quase como se fosse um OKC Wizards. Tem muita gente que estava no Thunder no início da minha carreira. São pessoas que significam muito para mim, pois fazem parte da minha história nessa liga. Por isso, sinto que estão em boas mãos. Eu acompanho esse time de perto, então estou ansioso para ver a evolução do elenco”, elogiou o tetracampeão olímpico.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA