Kevin Durant quer jogar pelos EUA nas Olimpíadas de 2028

Kevin Durant é o maior jogador da seleção dos EUA na história das Olimpíadas. Afinal, o astro tornou-se o único homem com quatro medalhas de ouro no basquete em todos os tempos. A conquista em Paris, assim, seria um final perfeito para a carreira olímpica do veterano. Mas será que ele não vai estar em quadra em Los Angeles mesmo? O ala não descartou a possibilidade de atuar pelo USA Team em 2028.

“Há uma chance, sim. Mas, para mim, é importante que esteja atuando em alto nível em 2028 e mereça estar no grupo. Não quero uma vaga no fim do elenco porque precisam da minha experiência e presença, sabe? Isso não funciona para mim, pois quero jogar basquete. Se fizer parte da seleção, quero que contem com os meus minutos e cestas para ajudar”, disse o craque, no podcast de Draymond Green.

A presença de Durant em Los Angeles, a princípio, parece improvável. Afinal, o astro do Phoenix Suns vai estar às vésperas de fazer 40 anos na abertura dos próximos Jogos. A vitória no ano passado já tinha contornos de ser a sua “despedida” do circuito olímpico, assim como Stephen Curry e LeBron James. Mas ele reforça: quer merecer uma vaga para buscar a quinta medalha de ouro.

Publicidade

“Eu não quero uma turnê de despedida ou um agradecimento. Se for algo assim, então prefiro que chamem algum jovem para ganhar experiência. Depois de todas as outras medalhas, isso já não faria sentido para mim. Mas a minha expectativa é ainda estar atuando no nível necessário para ser um selecionável em 2028. E, nesse caso, quero estar à disposição”, reafirmou o veterano.

Leia mais sobre Kevin Durant

Capítulo final

Caso consiga atuar pela seleção dos EUA nas próximas Olimpíadas, certamente, Kevin Durant vai estar na reta final da carreira. Pode-se dizer, aliás, que ele já está no fim dessa jornada. Tanto que o jogador de 36 anos pensa cada vez mais em como serão essas próximas temporadas. O atleta vive com mais incertezas quanto mais o tempo passa, mas tem uma ideia clara de como gostaria de terminar.

Publicidade

“Não sei o que esperar do meu último capítulo no basquete, pois não dá para prever o futuro. Tudo muda muito. Mas, acima de tudo, eu gostaria de manter-me saudável e tomar a decisão de parar aos meus termos. Não quero ‘ser aposentado’ pelos outros, para resumir. Quero deixar o basquete de uma forma legal, como sempre imaginei”, contou um dos melhores jogadores dessa geração.

E se o último capítulo fosse as Olimpíadas de Los Angeles? Durant, a princípio, gosta da ideia. “Eu adoraria fazer parte do grupo, em particular, porque os jogos serão em Los Angeles. Essa é a nossa casa, então vai ser uma loucura. A torcida vai ser totalmente incrível aqui”, projetou.

Publicidade

Legado

Durant pode aposentar no fim da próxima temporada, em 2028 ou até depois de 2030. Quem sabe, né? No entanto, é certo que se trata de um atleta que vai deixar um legado no esporte. Para algumas pessoas, esse legado vai ser menor do que poderia. Mas o que o ala gostaria que fosse? Ele quer ser lembrado como um competidor e, mais do que isso, alguém que mereceu o respeito dos seus pares.

“Gostaria de ter o respeito dos jovens jogadores quando parar, como aquele atleta que ajudou a deixar a liga melhor. Mas, ao mesmo tempo, ainda ser capaz de competir em um bom nível quando a bola sobe. Eu não quero ser aquele cara de 42 anos que ainda está lá, mas ninguém lembra, sabe? Não quero estar em quadra só por estar. Gostaria de parar ainda como um jogador bom”, concluiu o futuro membro do Hall da Fama.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA