Analista indica que Thunder deveria buscar troca por Kevin Durant

O nome de Kevin Durant está em todos os rumores de troca nesse momento, enquanto um retorno ao Oklahoma City Thunder volta a ser discutido. Após a tentativa do Phoenix Suns de negociá-lo na trade deadline, tudo parece possível no futuro do histórico ala. E isso só aumenta com a péssima fase recente da franquia do Arizona em quadra, caindo na tabela do Oeste.

O sempre polêmico analista do canal ESPN, Stephen A. Smith, deu sua opinião sobre a questão e o futuro do camisa 35. De acordo com ele, um negócio entre Oklahoma e Phoenix seria benéfico para ambos os lados.

“Acho que o Thunder é uma grande possibilidade de troca para Kevin Durant. Afinal, quem tem mais ativos para oferecer por ele do que Oklahoma? Então, se eu fosse do Suns, entraria em contato com esse time o mais rápido possível. Tento fazer o máximo para obter esses ativos”, explicou Smith.

Para ele, a conta é simples: o Thunder se consolida ainda mais como favorito ao título com Durant. Do mesmo modo, Phoenix está coletando incontáveis ativos, sobretudo em escolhas de Draft que estão em falta no Suns, mas sobram no rival.

“É excelente para todos. Veja, se você consegue adicionar Kevin Durant enquanto mantém Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e Jalen Williams, você está feito. Segure Isaiah Hartenstein e você provavelmente será campeão da NBA. É o que Oklahoma City quer. Enquanto isso, os ativos que Phoenix vai ganhar no recrutamento vão ajudar muito em um novo momento da franquia”, concluiu o analista.

Em meio aos boatos de troca do craque, o Thunder não foi citado de forma real em nenhum momento. Afinal, o que se diz é que o time quer observar como essa base que já foi reforçada na agência livre, se comporta nos playoffs antes de fazer um movimento muito agressivo. A ideia se solidificou com o Thunder fazendo apenas movimentos menores durante a deadline.

Enquanto isso, times como Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Houston Rockets estiveram “mais vivos” nesses boatos. Porém, seja pelo atleta ou pelas franquias, nenhum negócio aconteceu. Mas o desejo de Phoenix em negociá-lo o deixou chateado, segundo várias fontes. Com a queda da franquia em 2024/25, hoje fora até mesmo do play-in, uma saída de Kevin Durant na próxima offseason não seria uma surpresa.

Mas dados os ativos de Draft que Thunder possui, o time sempre é visto como candidato em uma troca. Basta então, o desejo do GM Sam Presti em ser mais agressivo na busca por estrela. Durant, vale lembrar, começou sua carreira na franquia. Os rumores devem ser frequentes até a próxima campanha.

Em 2024/25, as médias do astro são de 27.2 pontos, seis rebotes, 4.2 assistências e 1.4 toco. Além disso, ele acerta 40.7% das bolas de três. Números ótimos, mas em um time que está apenas na 11ª posição do Oeste.

