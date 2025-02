Thunder adquire pivô em troca com Pelicans

Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans fecharam uma troca que envia o pivô Daniel Theis para o líder do Oeste. De acordo com Shams Charania, principal jornalista da ESPN, o Thunder também está recebendo escolhas de Draft. Enquanto isso, New Orleans está se livrando da temida luxury tax e ficando abaixo do nível de multas da NBA em 2024/25.

Theis tem médias de 4.3 pontos, 4.3 rebotes e 1.6 assistência enquanto atua em 16.3 minutos por jogo. Ele foi contratado pelo Pelicans na agencia livre de 2024, após a franquia perder Jonas Valanciunas. Ele era o único pivô de ofício veterano da equipe, mas perdeu o lugar no time titular para o calouro Yves Missi ao longo da campanha.

Oklahoma recebe mais um pivô para o elenco. A franquia teve alguns problemas com a posição ao longo da campanha. Afinal, Isaiah Hartesntein e Jaylin Williams começaram o ano lesionados. Além disso, Chet Holmgren está fora desde o fim de novembro e ainda terá algumas semanas de recuperação até poder retornar.

Ou seja, o acordo trás um pouco mais de profundidade em caso da franquia ter que lidar com novas contusões na posição, com um nome veterano. O alemão já foi até um dos pivôs que espaçava a quadra na NBA, mas essa noção teve uma queda nos últimos anos. Em 2024/25, ele acertou apenas 24.3% de suas tentativas.

Por fim, o líder da NBA ainda amplia seu arsenal de seleções de recrutamento. O Thunder é uma das mais poderosas em termos de escolhas de Draft na liga, e recebe mais uma para absorver o contrato do pivô do Pelicans na troca.

Para New Orleans, o acordo já era um tanto quanto esperado. Não necessariamente pelo alemão, mas se sabia que até o fim da trade deadline a equipe faria alguma mudança visando limpar um pouco sua folha salarial.

A explicação seria porque o Pelicans estava acima do nível de multas da NBA. Desde que a franquia entrou na liga no começo do século isso jamais tinha acontecido. Investindo em Dejounte Murray antes do começo do ano e com uma equipe que ainda tinha Zion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum e Herb Jones, isso enfim aconteceria em 2024/25.

Porém, as lesões atrapalharam mais uma temporada do time, que agora luta para se posicionar da melhor forma possível na loteria do Draft de 2025. Atualmente, a equipe está entre as três piores da NBA.

A franquia estava US$1.4 milhão acima desse limite, mas se livra disso enviando o contrato atual de US$2.1 milhões do pivô. Por isso, New Orleans cede uma escolha de Draft para o rival, facilitando o acordo.

Por fim, o Pelicans mandou uma escolha de segunda rodada de 2031 ao Thunder para facilitar a troca.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

