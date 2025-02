Celtics troca armador para Rockets

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Boston Celtics enviou o armador Jaden Springer em troca para o Houston Rockets. O time de Boston ainda mandou uma escolha com proteção de segunda rodada para o time texano.

Enquanto o Celtics abre espaço em sua folha salarial, o Rockets recebe um reforço para a armação. Isso porque o titular Fred VanVleet sofreu uma lesão no tornozelo e deve desfalcar o time de Houston por várias semanas. Ainda assim, o novo armador da equipe deve ter tempo de quadra reduzido.

No Celtics, por exemplo, Springer não fazia parte da rotação principal. Assim, só entrava em jogos totalmente decididos ou quando Boston tinha vários desfalques. Mas para o time de Massachusetts, a troca do armador faz mais sentido ainda.

Publicidade

Acima do segundo nível de multas na NBA, o Celtics economiza cerca de US$15 milhões com a troca do armador para o Rockets. Além disso, Boston abre espaço em seu elenco e cria uma trade exception de US$4 milhões.

Ou seja, é uma movimentação pensando apenas nas implicações financeiras. O Celtics é o terceiro time que mais paga taxas na NBA, atrás apenas de Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves.

Leia mais

Muito bom defensor, Springer iniciou a carreira no Philadelphia 76ers. No entanto, em função similar a que tinha no Celtics. O armador deve ficar atrás de Aaron Holiday na rotação, enquanto Amen Thompson atuou no último jogo do Rockets na posição.

Publicidade

Em terceiro no Oeste, o Rockets lida ainda com a lesão de Jabari Smith Jr, outro titular. Ontem (4), o time recebeu a volta do pivô Alperen Sengun, que ficou fora dos três jogos anteriores.

A equipe texana, como resultado, caiu do segundo para o terceiro lugar no Oeste. No entanto, o Rockets não deve fazer uma troca envolvendo alguns de seus principais jogadores. Os rumores sobre Kevin Durant voltaram a aparecer, mas a franquia quer testar o atual elenco nos playoffs. Eventualmente, os veteranos Steven Adams e Jeff Green, podem sair em alguma troca.

Publicidade

No mais, o Rockets fecha a negociação com o Celtics por necessidade de ter uma terceira opção para a armação.

Na atual temporada, o armador fez 26 partidas pelo Celtics, enquanto teve médias de 1.9 ponto e 0.9 rebote em cerca de cinco minutos por noite.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA