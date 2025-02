Bucks e Wizards fazem troca centrada em Kyle Kuzma

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Milwaukee Bucks e Washington Wizards fecharam troca nesta quarta-feira. Enquanto o Bucks recebe Kyle Kuzma e Patrick Baldwin na troca, o Wizards ficou com Khris Middleton e AJ Johnson. Milwaukee ainda vai enviar um swap (direito de inverter escolha) a Washington de 2028 e uma pick de segunda rodada menos favorável de 2025.

Khris Middleton vinha aparecendo em diversos rumores nas últimas semanas, mas não estava claro para onde iria. No entanto, o Wizards começou a receber o interesse de Kyle Kuzma. Desde então, boatos de que os dois times poderiam fazer uma negociação apenas cresceram.

Ontem (4), saiu o rumor de que Kyle Kuzma poderia mesmo ir em troca para o Bucks, enquanto Khris Middleton tomaria rumo contrário. Hoje, o negócio foi confirmado.

Middleton deixa o Bucks após quase 12 anos na equipe. Por lá, ele venceu o título da NBA ao lado de Giannis Antetokounmpo em 2021. No entanto, as lesões começaram a atrapalhar sua carreira. Antes do início da atual temporada, por exemplo, ele passou por cirurgia nos dois tornozelos. Demorou na volta às quadras, mas ainda assim tinha limite de minutos.

Então, recentemente, o técnico Doc Rivers o colocou no banco de reservas. Em 2024/25, ele possui médias de 12.6 pontos, 4.4 assistências e 3.7 rebotes em cerca de 23 minutos, além de 40.7% de acerto no perímetro.

Por outro lado, Kyle Kuzma também já foi campeão da NBA. Em 2020, pelo Los Angeles Lakers, o ala era um dos principais reservas daquela equipe. Então, em 2021/22, o Lakers o enviou em troca para o Wizards na negociação que levou Russell Westbrook ao time californiano.

Kuzma chegou a ser um dos destaques do Wizards nos útlimos anos (vetando troca para o Dallas Mavericks, inclusive), mas na atual temporada caiu de produção. Em 2024/25, ele produziu até aqui médias de 15.2 pontos e 5.8 rebotes, além de 28.1% dos arremessos de três. Aliás, os números são os piores desde que chegou ao time de Washington.

No entanto, o Bucks acredita que ele pode ser parte importante para que o time suba alguns degraus na classificação do Leste e brigue nos playoffs da NBA. Kuzma, de 29 anos, acertou apenas 42% dos arremessos de quadra na atual campanha.

Como resultado da troca, o Bucks ficou abaixo do segundo nível de multas da NBA.

Veja os contratos da troca entre Kyle Kuzma e Khris Middleton

Wizards recebe: Khris Middleton (US$31.6 milhões em 2024/25 e opção do jogador de US$34 milhões em 2025/26), AJ Johnson (US$2.8 milhões em 2024/25 e mais US$11.7 milhões até 2026/27), pick swap de 2028 e escolha de segunda rodada de 2025

Bucks recebe: Kyle Kuzma (US$23.5 milhões em 2024/25 e mais US$40.9 milhões até 2026/27) e Patrick Baldwin (US$2.4 milhões em 2024/25 e US$4.4 milhões não garantidos em 2025/26)

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

