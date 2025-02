Bulls avalia troca de Coby White

De acordo com o jornalista Joey Cowley, setorista do Chicago Bulls no Chicago Sun Times, o time avalia a troca de Coby White na trade deadline da NBA. Cestinha da equipe, White vem atraindo algumas franquias nos últimos dias de negociações.

Mas o jogador gostaria de seguir, segundo Cowley. Os motivos de White, no entanto, são similares aos de Luka Doncic antes de sair em troca do Dallas Mavericks. O jogador acabou de comprar uma casa na região de Chicago.

“Não vou mentir. Quando você diz que alguém jamais vai em troca como Luka Doncic, mas ele vai mesmo assim… é difícil acreditar. Então, com tudo isso, eu sei imediatamente que não sou intocável”, disse White.

Apesar de ele não ter controle sobre uma eventual troca, Coby White espera que o Bulls o mantenha por um longo período.

“Não sei, mas quem decide isso é a direção. Então, não sei como eles estão me vendo como jogador e o que eles querem”, afirmou.

O fato é que o Bulls está em modo tank. Ou seja, precisa perder jogos para ter uma boa chance de brigar pelas primeiras escolhas do Draft deste ano. Acontece que, por enquanto, o time é o décimo no Leste e vai competir com os jogadores que estiver em quadra.

Foi assim que o Brooklyn Nets começou a trocar alguns de seus principais jogadores. O Nets chegou a ser o sétimo no fim de novembro. Então, Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith saíram. Apenas depois disso, Brooklyn caiu e é o 12° hoje.

O processo do Bulls já começou com a troca de Zach LaVine para o Sacramento Kings, enquanto Coby White, Lonzo Ball e Nikola Vucevic podem ser os próximos. Mas o time de Chicago precisa agir logo. As negociações podem acontecer apenas até amanhã (quinta-feira, 6).

A vitória do Bulls diante do Miami Heat na noite de terça-feira não ajuda no caso. Agora, a direção avalia se troca White e outros jogadores em ordem de seguir na busca por uma escolha alta no próximo recrutamento.

“Eu preciso ser parceiro do time para que as coisas aconteçam”, disse o técnico Billy Donovan. “Mas acho que é um processo longo. Você precisa de mais uns dias antes da trade deadline, então vamos ao Draft, depois para a offseason em julho. Tem uma janela para isso acontecer”.

Donovan acredita que o Bulls precisa fazer o melhor trabalho possível para poder competir em breve.

“Estou aqui para fazer o melhor para a franquia. Todos aqui sentem da mesma forma. Nós estamos no meio de tudo, então precisamos fazer mudanças e seguirmos em frente. É a meta”, concluiu.

De acordo com Cowley, o Bulls tinha uma negociação que poderia acontecer na terça-feira por Vucevic, mas a troca não foi em frente. É provável, portanto, que o time deve seguir tentando outros meios.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

