Zach LaVine agradece ao Bulls após troca

O Chicago Bulls enfim conseguiu a troca de Zach LaVine. O ala-armador reforçou o Sacramento Kings em um negócio que envolveu também o San Antonio Spurs. A equipe do Texas, inclusive, recebeu De’Aaron Fox, enquanto o time de Illinois ficou com Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter e uma escolha de primeira rodada.

A troca pôs fim a sete anos e meio de Zach LaVine no Bulls. O ala-armador conseguiu se estabelecer como uma estrela da NBA no período, até com duas seleções ao All-Star Game. Então, agradeceu tempo que passou na cidade e se despediu da antiga equipe.

“É difícil colocar em palavras o quanto essa cidade e essa franquia significaram para mim. Chicago, vocês me receberam de braços abertos e as memórias que criamos juntos ficarão comigo para sempre. Os torcedores aqui são únicos. Vocês tornaram jogar em Chicago uma verdadeira hora. E sempre serei grato pelo apoio”, escreveu LaVine.

O ala-armador, ainda, deixou uma mensagem aos seus antigos ex-colegar de Bulls.

“Aos meus companheiros, treinadores e equipe, obrigado. Vocês foram fundamentais no meu crescimento, tanto dentro quanto fora da quadra”, seguiu.

LaVine realizou 416 partidas com a camisa do Bulls. Além das seleções ao All-Star, ele ainda se consolidou como um pontuador de alto nível. Em oito temporadas, afinal, conseguiu médias de 24.2 pontos, 4.7 rebotes e 4.2 rebotes.

O histórico de lesões, no entanto, fez Chicago desejar trocar o ala-armador. Como resultado, a diretoria se movimentou para encontrar um destino nos últimos 12 meses, mas vinha tendo dificuldades. Somente com os números da atual temporada que o cenário mudou e o Bulls conseguiu o acordo com o Kings.

Na mensagem, LaVine ainda deixou uma mensagem à nova equipe.

“Enquanto inicio este novo capítulo com o Kings, estou animado com o que vem pela frente. No entanto, sempre levarei comigo o amor e a gratidão pro Chicago. Obrigado por tudo. Vamos seguir em frente”, finalizou.

Por fim, no Kings, LaVine entrará no terceiro ano de seu contrato de cinco anos no valor de US$ 215 milhões. O ano final, aliás, é com uma opção de jogador para 2026/27. Portanto, ele pode ser agente livre já em 2026, se optar por encerrar o acordo.

