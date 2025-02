Armador do Bulls é alvo de três times para troca

De acordo com Mike Scotto, do portal HoopsHype, o armador do Chicago Bulls, Lonzo Ball, seria alvo de troca de três times da NBA. Ainda segundo o jornalista, as equipes que tem interesse no jogador são Memphis Grizzlies, Detroit Pistons e Minnesota Timberwolves.

“Ball recebeu interesse de troca de várias equipes, incluindo o Grizzlies, o Pistons, o Timberwolves e outras, segundo fontes da liga informaram ao HoopsHype. Algumas equipes também estão monitorando a possibilidade de Ball chegar ao mercado de buyout“.

Essa temporada marcou a volta de Ball às quadras após não jogar desde janeiro de 2022 por conta de lesões no joelho. O armador tem médias de 7.2 pontos, 3.4 rebotes e 3.5 assistências na atual campanha. Embora não tenha voltado ao seu melhor nível antes da contusão, ele já deu indícios de que pode ajudar boas equipes.

Seu contrato expirante de US$21 milhões também é atrativo, segundo Scotto. “Se der errado, podem só deixá-lo ir embora na intertemporada. Se der certo, renovam com ele por um contrato similar ao atual, ou ainda menor, já que seu nível é menor. Não há nada a se perder, em questão de contrato”, comentou.

Ademais, o jornalista também acredita há a chance de o jogador ser dispensado. Assim, várias equipes monitoram o mercado de buyouts para o caso de Ball acabar ficando disponível. Neste caso, outras equipes também poderiam entrar na briga.

O Chicago Bulls acabou de trocar seu principal jogador, Zach LaVine. Mirando o processo de reconstrução, a equipe também planeja trocar Nikola Vucevic. Então, Ball seria mais uma peça que indica o desejo de melhorar a posição na loteria do Draft.

Vale lembrar, por fim, que no caso de uma troca direta pelo armador os times do Grizzlies, Pistons e Timberwolves tem apenas até a próxima quinta-feira (6) para fechar um acordo com o Bulls.

