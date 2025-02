Desejo antigo, Paul George pode ir ao Warriors em troca

O Golden State Warriors retomou as atenções à troca por Paul George. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia de San Francisco deseja adicionar uma estrela até o prazo de trocas, marcado para 6 de fevereiro. Então, o astro do Philadelphia 76ers é um dos nomes avaliados pela diretoria.

“O Warriors está, de fato, ligando para cada jogador all-star. Paul George é um que a diretoria já ligou”, relatou Charania. “A equipe está focada em tentar encontrar mais uma estrela, um jogador de nível superstar, para jogar ao lado de Stephen Curry”, acrescentou.

O Warriors tentou uma troca por Paul George na offseason passada. Na época, ele já indicava que não renovaria com o Los Angeles Clippers. Assim, a ideia de Golden State era conseguir o negócio e depois oferecer um novo contrato ao astro veterano. No fim, porém, George foi trocado para o Philadelphia 76ers.

Meses após o fracasso do Warriors, o jornalista Ohm Youngmusik, da ESPN, deu uma explicação. Segundo ele, o preço pedido pelo Clippers era alto demais. Isso porque, queriam um jovem jogador de Golden State, além de Andrew Wiggins.

“Trocar George por Andrew Wiggins, que ainda tem três anos de contrato, US$85 milhões, só seria aceitável para L.A se recebessem um jovem jogador. Jonathan Kuminga ou Brandin Podziemski, por exemplo, mais uma ou duas escolhas de draft”, informou Ohm.

O fracasso afastou o Warriors dos rumores em relação a George. No entanto, um início abaixo no 76ers pode fazer a diretoria da Philadelphia estudar um negócio até a trade deadline. Ainda com uma campanha de 19 vitórias e 29 derrotas, que deixa o time somente na 11ª posição do Leste.

Busca por estrela

A busca do Warriors por George faz parte do projeto de achar uma estrela. Desde a saída de Klay Thompson, a diretoria não conseguiu achar um companheiro à altura de Curry. Agora, a franquia ocupa somente a 11ª posição do Oeste e caminha para mais um ano fora da pós-temporada.

Curry, no entanto, estaria pressionando por reforços até 6 de fevereiro. Embora não queira arriscar o futuro da equipe, ele deu um recado à diretoria em entrevista recente.

“As trocas do Warriors na NBA não cabem a mim decidir”, afirmou Stephen Curry. “Porém, eu quero vencer. Então, seja o que for necessário para isso”, seguiu.

O ídolo da franquia sabe que os reforços são de responsabilidade do GM Mike Dunleavy Jr. Entretanto, ele deu a entender que tem conversado com a diretoria para tratar o atual momento do time de San Francisco.

“A imprensa nunca saberá [se eu pressiono a diretoria]. Só que nós conversamos o tempo todo e eu quero vencer. De novo, esse não é meu trabalho. Não sou técnico, GM nem dono da equipe. Mas está bem claro onde eu me posiciono sobre fazer os ajustes necessários para vencer”, completou.

