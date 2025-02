GM do Mavs se manifesta após negociação de astro

A NBA viveu uma das noites mais surpreendentes de sua história. Sem rumores iniciais, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers trocaram Luka Doncic e Anthony Davis. A troca pegou a todos de surpresa, inclusive, os próprios jogadores. Diante de tamanha surpresa, o GM do Mavs se manifestou após a negociação do astro esloveno.

“Eu entendo que vocês estejam chocados. Porém, eu acredito que nos posicionamos para vencer agora e também no futuro. E esse é, em última instância, o objetivo e o motivo pelo qual estamos aqui. É uma daquelas situações em que meu trabalho é tomar as decisões difíceis que colocam nossos objetivos em primeiro lugar”, explicou Nico Harrison ao The News.

Apesar da explicação, é difícil imaginar que o futuro de Doncic e Mavericks não estivesse atrelado. O astro, afinal, é o grande nome desde que chegou à franquia há seis temporadas. Além disso, conseguiu levar Dallas às finais da NBA na temporada passada. Assim, se esperava que continuasse na busca pelo título.

Em 2024/25, porém, Doncic começou a sofrer com lesões. Além disso, a falta de compromisso do astro com seu físico estaria chamando a atenção do GM do Mavs para uma futura negociação. Por fim, o dirigente ainda argumentou que o fim do contrato do esloveno deixava dúvidas em relação à sequência da parceria.

Na próxima agência livre, Doncic era elegível para uma extensão “supermáxima” de US$346 milhões por cinco anos com o Mavs. Sem a certeza de que o astro assinaria, Harrison preferiu se antecipar para manter o futuro do time.

“Nós tomamos a frente do que seria uma agência livre tumultuada com ele sendo elegível para o super max. E ele estaria a um ano de poder sair de graça”, comentou.

Em relação à troca, Harrison afirmou que trabalhava nela há semanas. Apesar dos rumores não existirem, o dirigente já vinha consultando o Lakers para fechar o negócio. No entanto, nem mesmo Rob Pelinka, GM do time angelino, estava acreditando na oferta.

“Comecei a falar com Pelinka sobre isso semanas atrás, apesar falando de basquete. Era algo como: ‘Rob, você faria isso?’. Ele dizia: ‘Nico, você está brincando, né?’. Então, eu falei: ‘Hmmm, interessante, porque talvez eu não esteja”, relatou.

Por fim, Harrison comentou sobre o contato com Doncic. Segundo ele, ainda não houve qualquer conversa com o novo astro do Lakers. Os rumores, inclusive, apontam que o esloveno ficou completamente surpreso pela saída da franquia.

“Ainda não falei direto com Luka, apenas com seu agente. Meu palpite é que ele não quer falar comigo”, finalizou.

