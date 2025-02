NBA: Lakers vê Luka Doncic como substituto de LeBron James

O jornalista Chris Haynes trouxe bastidores da troca entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. As equipes da Conferência Oeste fecharam um acordo surpreendente, centrado em Luka Doncic e Anthony Davis. De acordo com o insider, o Lakers viu no negócio a chance de conseguir um substituto para LeBron James na NBA.

Campeão pelo Lakers em 2020, LeBron James tem 40 anos e é o jogador mais velho da NBA. Embora em alto nível, ele vem tendo os piores números em anos, com médias de 24 pontos, 9.1 assistências e 7.6 rebotes. Apesar de Davis ter qualidade para substituí-lo em alto nível, o time de Los Angeles desejava alguém com um perfil mais similar ao camisa 23.

“Após a consulta de Dallas, o Lakers procurou Rich Paul e explicou que estava buscando um substituto para LeBron. Alguém que pudesse comandar o ataque. Um pontuador dominante de três pontos. Alguém para assumir o protagonismo”, explicou Haynes.

Doncic tem esses atributos desejados. Além de ter somente 25 anos, o esloveno detém médias de 28.1 pontos, 8.3 rebotes e 7.4 assistências, com 35.5% dos três pontos. O camisa 77, ainda, liderou o Mavs às finais da NBA na temporada passada. Ou seja, tem condições de manter o time em alta, quando LeBron se aposentar.

A escolha, inclusive, agradou o ídolo angelino. De início, ele teria ficado surpreso e descobriu toda movimentação após o anúncio de Shams Charania, da ESPN, enquanto jantava em sua casa. No entanto, após algumas horas, ele informou ao Lakers que não pediria troca, segundo Haynes.

“O veterano está animado para jogador com Doncic”, afirmou o jornalista.

Davis no Mavericks

A chegada de Davis no Mavericks também tem um propósito. Embora Doncic fosse o rosto do time há anos, o GM Nico Harrison enxergava a necessidade de melhorar a defesa. Então, nada melhor do que um dos candidatos ao prêmio de Melhor Defensor da NBA em 2024/25.

“Dallas queria reforçar seu garrafão e AD era o alvo. Nico Harrison, o GM do Mavericks, tem uma relação próxima com AD. Na verdade, ele era o representante da Nike que ajudou a assinar com o pivô anos atrás. Então, há uma conexão ali”, afirmou Haynes.

Além da qualidade na defesa, Davis também é dominante do outro lado da quadra. Na temporada, por exemplo, ele tem médias de 25.7 pontos, 11.9 rebotes e 3.4 assistências.

Ainda segundo Haynes, o pivô ficou surpreso com o negócio. Porém, estaria animado em trabalhar com o novo time. “Ele está bem com a situação e focado em seguir em frente”, completou o renomado jornalista.

