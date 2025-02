Elenco do Heat estaria cansado de Jimmy Butler

Os rumores em relação a Jimmy Butler tem afetado o elenco do Miami Heat. De acordo com a jornalista Rachel Nichols, os jogadores do time da Flórida estão cansados e se sentem desrespeitados pelas notícias. A decepção, ainda segundo a analista, é em relação ao próprio camisa 22.

“Butler tinha todos os incentivos do mundo para ser fabuloso nos últimos meses. Ser um cara de equipe, ter a atitude certa, jogar mesmo lesionado, comparecer e aumentar seu valor de troca na NBA. Em vez disso, ele não apenas tem sido um problema para a diretoria, como conversei com os jogadores e eles estão fartos, porque ele os desrespeitou demais”, informou Nichols.

A decepção do elenco do Heat com Jimmy Butler se dá pelas ausências dele na equipe. Em 22 de janeiro, todo o time se preparava para viajar para Milwaukee, em uma sequência de dois jogos fora de casa. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o camisa 22 não se apresentou e foi suspenso pela franquia.

De acordo com Nichols, Butler sequer se explicou para seus companheiros. Assim, eles consideraram a situação um desrespeito com o próprio elenco, que antes apoiavam o jogador de 35 anos.

Os atletas do Heat, portanto, mantém a expectativa pelo fim da história. O ala-armador, aliás, deve sair ainda esta semana, uma vez que o prazo de trocas termina em 6 de fevereiro. Os principais interessados na troca são Phoenix Suns, Houston Rockets e Golden State Warriors.

Os rumores sobre Jimmy Butler começaram na pré-temporada, mas se cresceram após os jogos contra o Pelicans e o Indiana Pacers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala se incomodou com a postura da diretoria, que teria questionado sua falta de empenho nessas partidas. Como resposta, oficializou seu pedido de troca em coletiva de imprensa.

“O que eu quero? Quero voltar a sentir alegria ao jogar basquete. Onde isso vai acontecer? Não sei, mas vamos descobrir em breve. Mas, provavelmente, não será aqui”, afirmou Butler. “Estou feliz em Miami fora das quadras, mas quero voltar a ser dominante e ajudar meu time a vencer. No momento, não estou conseguindo fazer isso”.

Com a trade deadline marcada para 6 de fevereiro, Butler deve sair do time de Miami em breve. Caso contrário, o Heat corre o risco de perdê-lo sem uma boa compensação no futuro, já que o jogador tem contrato até 2024/25, com opção para mais um ano.

