Giannis Antetokounmpo ameaça Chris Paul: “Chega!”

O San Antonio Spurs atropelou o Milwaukee Bucks na noite de sexta-feira (31) por 144 a 118, mas o jogo quase acabou em briga. Isso porque Giannis Antetokounmpo e Chris Paul se envolveram em um lance em que o grego sofreu falta. O jogador do Bucks apontou para Paul, enquanto reclamava. Pouco depois, ao se levantar, ele seguiu querendo ir atrás do armador. No entanto, outros jogadores seguraram o duas vezes MVP.

Restavam pouco mais de três minutos para o fim da partida quando Paul fez falta em Antetokounmpo. Não aconteceu nada, pois muitos atletas estavam ali no meio deles. Mas o ala-pivô explicou após o término do jogo que não sabia se sofreu um empurrão ou se tropeçou.

Inicialmente, Giannis Antetokounmpo disse que não houve nada demais, mas confirmou depois que ficou esperando por Chris Paul ao fim do embate.

“As pessoas que me conhecem, não se arriscam comigo”, disse Antetokounmpo. “Mas se você se arrisca, aí tem um lado diferente. Se você se arrisca comigo, vai ver um lado diferente meu”.

Apesar de toda a raiva até ali, o grego tentou amenizar no começo. Não conseguiu, entretanto.

“No fim do dia, acho que nós todos somos homens. Nós nos respeitamos”, disse. “Se passa do ponto, aí tem consequência. Eu não sou de dizer muito. Mas não quero dizer muito para começar. Se eu sinto algum tipo de ameaça ao meu corpo, minha carreira, aí chega, irmão. Eu tenho uma família para sustentar, mas o que te faz rir, às vezes pode te fazer chorar”.

Por outro lado, o técnico Doc Rivers defendeu Giannis Antetokounmpo.

“Ele é um dos jogadores mais sensatos da liga. Então, se ele estava muito irritado, é porque algo provavelmente aconteceu”, disse Rivers.

Ao fim da partida, Antetokounmpo gritou para Paul que estava bem ali. Enquanto jogadores e membros da comissão técnica do Bucks ficaram na frente do atleta, o veterano ficou do outro lado da quadra.

O jogo em si, foi fácil para o Spurs, especialmente no segundo tempo. A equipe texana quebrou o seu recorde de cestas do perímetro (24), enquanto Victor Wembanyama acertou cinco das 11 tentativas. O francês terminou o jogo com 30 pontos, 14 rebotes e seis tocos. Já Antetokounmpo, fez 35 pontos, 14 rebotes e seis assistências.

Aliás, o titular do All-Star Game igualou uma marca histórica de Kareem Abdul-Jabbar pelo Bucks. Afinal, ele chegou ao quarto jogo consecutivo fazendo, pelo menos, 35 pontos e dez rebotes.

