Celtics sofre, mas vence Pelicans com Jayson Tatum decisivo

O Boston Celtics visitou o New Orleans Pelicans nesta sexta-feira (31) e contou com uma bola decisiva de Jayson Tatum para vencer por 118 a 116. O astro terminou o duelo com 27 pontos e dez assistências. Além disso, converteu o arremesso da vitória nos segundos finais para garantir o 34º triunfo do Celtics na temporada.

Além de Tatum, Jaylen Brown também brilhou pelo Celtics. O ala-armador foi o cestinha do time com 28 pontos. Do outro lado, o Pelicans não contou com Zion Williamson. Então, Trey Murphy foi o protagonista com 40 pontos na partida. Mas a notícia triste foi a lesão de Dejounte Murray que deve o tirar do restante da temporada.

Com apoio da torcida, o Pelicans logo deu sinais de que não seria um adversário fácil para o Celtics de Jayson Tatum e companhia. Murphy anotou 16 pontos no primeiro quarto com 75% de aproveitamento, liderando o time a vencer o período por 34 x 31.

Leia mais!

Sem Murphy em quadra por quase metade do segundo quarto, o Pelicans sofreu para igualar as ações do Celtics. O time de Boston venceu por 28 x 19 e foi ao intervalo vencendo por seis pontos. Tatum com 16 era o destaque, mas Derrick White foi peça fundamental para a virada no período.

Mesmo atrás do placar, o Pelicans seguiu agressivo na volta do intervalo. Quente na partida, Murphy anotou 11 pontos no terceiro período, enquanto Brown fez 13 para o Celtics. O equilíbrio seguiu durante todo o período e foi refletido no placar: 33 x 32 para o Pelicans.

Os times trocaram cestas por todo o quarto período. Cada vez que o Pelicans tentava se aproximar o Celtics respondia e seguia na liderança. Então, com pouco mais de um minuto para o fim, Murphy empatou o jogo em 114 pontos para cada lado. Brown devolveu a liderança para o time de Boston mas CJ McCollum empatou novamente com 24 segundos no relógio. Com a última bola, o Celtics escolheu Jayson Tatum para definir o jogo contra o Pelicans. E ele não decepcionou, garantindo a vitória da equipe.

(34-15) Boston Celtics 118 x 116 New Orleans Pelicans (12-37)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 28 6 4 0 0 Jayson Tatum 27 6 10 1 0 Kristaps Porzingis 16 5 6 3 4 Derrick White 16 4 3 2 0 Luke Kornet 11 2 3 1 1

Três pontos: 16-41; Tatum: 4-10

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy 40 5 4 1 0 Jose Alvarado 20 3 6 1 1 CJ McCollum 17 2 1 1 0 Brandon Boston 10 5 2 0 0 Yves Missi 6 13 0 0 0

Três pontos: 15-37; Murphy: 8-12

(26-23) Dallas Mavericks 102 x 117 Detroit Pistons (24-24)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 28 6 3 1 0 PJ Washington 22 13 1 1 2 Daniel Gafford 16 10 3 0 5 Klay Thompson 13 4 4 1 1 Naji Marshall 7 3 1 0 1

Três pontos: 11-33; Washington: 4-6

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 40 6 4 1 0 Tobias Harris 17 3 1 1 3 Jalen Duren 16 13 5 2 0 Marcus Sasser 10 2 4 2 0 Tim Hardaway Jr. 9 5 1 0 0

Três pontos: 9-35; Cunningham e Beasley: 3-8

(28-20) Los Angeles Clippers 112 x 104 Charlotte Hornets (12-33)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 27 3 4 2 0 Kawhi Leonard 21 9 2 1 1 Ivica Zubac 14 11 1 1 0 James Harden 14 5 10 1 0 Derrick Jones Jr. 12 8 3 0 2

Três pontos: 11-28; Leonard: 4-7

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 27 9 6 0 0 Vasilije Micic 20 2 4 1 0 Moussa Diabate 11 14 0 3 0 Josh Green 10 4 1 0 0 KJ Simpson 9 1 5 1 0

Três pontos: 7-30; Green: 2-2

(21-28) Chicago Bulls 122 x 106 Toronto Raptors (15-33)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 25 4 6 1 0 Nikola Vucevic 21 12 3 1 0 Jalen Smith 17 5 1 0 0 Josh Giddey 15 7 6 0 2 Matas Buzelis 12 7 0 0 3

Três pontos: 18-40; White: 5-8

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 20 10 5 0 1 RJ Barrett 19 9 3 0 0 Immanuel Quickley 14 4 2 0 1 Ja’Kobe Walter 14 4 2 1 0 Gradey Dick 13 2 1 1 0

Três pontos: 10-30; Mitchell: 3-4

(29-19) Denver Nuggets 137 x 134 Philadelphia 76ers (19-28)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 31 6 11 1 1 Nikola Jokic 28 9 13 2 0 Michael Porter Jr. 24 6 0 0 1 Julian Strawther 18 2 0 1 0 Christian Braun 15 5 2 1 0

Três pontos: 12-23; Strawther: 4-5

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 42 2 9 2 0 Guerschon Yabusele 28 7 2 3 0 Kelly Oubre Jr. 27 7 5 1 1 Eric Gordon 11 0 2 2 0 Ricky Council 10 2 1 2 0

Três pontos: 20-48; Hauser: 3-6

(26-20) Milwaukee Bucks 118 x 144 San Antonio Spurs (21-24)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 35 14 6 0 1 Damian Lillard 22 3 7 0 1 Khris Middleton 21 4 2 0 1 Taurean Prince 13 5 3 0 1 Pat Connaughton 8 2 1 0 2

Três pontos: 12-37; Middleton: 3-4

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 30 14 1 0 6 Keldon Johnson 24 4 2 0 0 Stephon Castle 20 8 6 0 0 Harrison Barnes 16 6 2 0 1 Chris Paul 12 5 9 1 0

Três pontos: 24-50; Wembanyama: 5-11

(25-22) Phoenix Suns 130 x 105 Golden State Warriors (24-24)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 31 5 11 1 0 Bradley Beal 21 2 2 2 0 Kevin Durant 19 6 3 1 1 Nick Richards 14 16 1 0 2 Grayson Allen 11 6 7 1 0

Três pontos: 19-39; Durant: 5-9

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 17 8 6 2 1 Moses Moody 17 6 1 1 0 Brandin Podziemski 14 3 3 1 0 Stephen Curry 14 3 3 0 2 Buddy Hield 13 3 2 1 1

Três pontos: 16-44; Moody e Podziemski: 4-7

