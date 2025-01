Jogador do Heat é investigado por envolvimento em esquema ilegal de apostas

Terry Rozier, jogador do Miami Heat, é investigado por promotores federais por suposto esquema ilegal de apostas. De acordo com o Wall Street Journal, ele levantou suspeitas por uma partida do Charlotte Hornets, sua ex-equipe, há dois anos. As apurações fazem parte do mesmo processo que garantiu o banimento de Jontay Porter, ex-Toronto Raptors.

A partida aconteceu em 23 de março de 2023, entre Hornets e New Orleans Pelicans. Na época, Rozier esteve em quadra por nove minutos e marcou cinco pontos, quatro rebotes e duas assistências. Porém, não retornou por um problema no pé.

Nas redes sociais, a decisão do Hornets de não recolocá-lo gerou revolta. Os apostadores apontaram que as casas de apostas ofereceram diversas opções de apostas com Rozier. Porém, retiraram pouco tempo antes da partida, mas mantiveram as que foram realizadas. A mudança levantou suspeitas, uma vez que ele não estava no relatório de lesões da NBA.

As suspeitas chegaram à NBA, que abriu investigações na época. No entanto, de acordo com Mike Bass, porta-voz da liga, as apurações em 2023 não apontaram qualquer irregularidade.

“A liga conduziu uma investigação e não encontrou violação das regras da NBA. Agora estamos cientes de uma investigação do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de New York sobre este assunto e temos cooperado com essa investigação”, explicou.

O Miami Heat, por sua vez, reforçou a nota da NBA em relação ao suposto esquema de apostas envolvendo o jogador.

Rozier chegou ao Heat na temporada passada, após troca com o Hornets. Pela franquia, ele tem médias de 12.1 pontos, 4.1 assistências e 2.9 rebotes, em 2024/25. O armador está no terceiro ano de um contrato de quatro anos no valor de US$ 96,3 milhões.

Histórico

As investigações federais reforçam a rigidez da Justiça com o envolvimento de jogadores em apostas. Na temporada passada, aliás, apurações similares levaram o banimento de Jontay Porter na NBA. O ex-Toronto Raptors esteve envolvido em esquemas de manipulação entre janeiro e março.

As apostas variavam entre US$15 e US$22 mil, totalizando $54.094. De acordo com a NBA, houve um lucro de US$21.965 por parte do jogador. Três das apostas envolviam uma derrota do Raptors.

Diante dos casos nos jogos, a NBA baniu Jontay Porter para sempre. Assim, ele terminou sua breve passagem com 26 partidas, tendo médias de 4.4 pontos, 3.2 rebotes e 2.3 assistências em cerca de 12 minutos por noite.

