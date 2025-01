Warriors pode fazer troca por Zach LaVine

De acordo com Anthony Slater, do site The Athletic, o Golden State Warriors pode ir tentar adquirir Zach LaVine em troca. O ala-armador vem tendo uma grande temporada pelo Chicago Bulls e a franquia vê esse momento como positivo para buscar um bom acordo com times da NBA. Isso porque seu valor de marcado teria caído na última campanha, quando sofreu com lesões e seu rendimento em quadra foi abaixo.

“LaVine é visto como uma opção mais segura que Jimmy Butler”, disse Slater. “Ele é cinco anos mais novo e ganha US$ 6 milhões a menos. No entanto, seu contrato é mais longo, e ele já teve lesões recentes. No geral, há riscos, mas veem como mais seguro”.

Segundo o jornalista, o Warriors está oferecendo sua escolha de primeira rodada de 2025 em suas negociações ao redor da liga. A escolha, porém, seria protegida. A equipe tem 23 vitórias e 23 derrotas na temporada e está no meio da briga pelo play-in da Conferência Oeste. Contudo, algumas derrotas a mais seriam o suficiente para a escolha se tornar bastante valiosa.

O principal alvo segue sendo Jimmy Butler. O jogador, que pediu para ser trocado do Miami Heat, é desejo antigo de Golden State, embora a negociação seja vista como difícil por questões salários. A esperança, porém, é viabilizar uma troca envolvendo três ou mais equipes. Além disso, a diretoria do Warriors tem a impressão de que o preço do camisa 22 “caiu”, segundo Slater.

Depois de Butler, o próximo nome discutido seria o de Zach LaVine. O jogador tem médias de 24 pontos, cinco rebotes e cinco assistências nessa temporada. Ademais, é visto como alguém que cria o próprio arremesso, algo que falta para o Warriors.

O jornalista, porém, alerta que há problemas de vestiário em ambas as trocas. “Mas há preocupação no vestiário sobre quem o Warriors teria que negociar em uma possível troca por um jogador de alto salário, como Butler ou LaVine”, comentou.

“Andrew Wiggins, que vem tendo uma temporada produtiva e justificando bem seu contrato, é a peça óbvia para igualar os salários, enquanto Gary Payton II e Kevon Looney são o tipo de contrato expirante que parceiros de troca costumam buscar. Wiggins é um jogador de dois lados da quadra com média de 30 minutos por jogo, e os três são figuras centrais na cultura do vestiário”, finalizou.

Além dos dois, outro nome ventilado seria o de Nikola Vucevic, um pivô que espaça bem a quadra. No entanto, a prioridade do Warriors ainda seria uma troca para adquirir Zach LaVine ou Butler.

