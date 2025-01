NBA busca captar mais torcedores no Brasil

A National Basketball Association (NBA) – liga norte-americana de basquete – é um sucesso não só na Terra do Tio Sam, mas também em diversos cantos do mundo. No Brasil, não é diferente. No entanto, nos últimos anos, a liga tem enfrentado desafios, já que outros esportes, como o futebol americano com a NFL, vêm ganhando destaque por aqui.

Neste texto, abordaremos algumas das ações que a NBA vem realizando no Brasil para não ficar para trás diante da concorrência. Vale a pena ficar por dentro.

Transmissões esportivas

Para incentivar o consumo de conteúdo relacionado à NBA, uma das melhores formas é assistir aos jogos. No Brasil, as partidas, tanto da temporada regular quanto dos playoffs, são transmitidas ao vivo.

Atualmente, a competição é transmitida pela ESPN, canal de TV por assinatura, além de estar disponível no Disney+ e Amazon Prime, serviços de streaming. Mas as opções não param por aí. Outras alternativas incluem o NBA League Pass – para os fãs que querem acompanhar todos os jogos –, e YouTube, pelo canal NBA Brasil.

eSports

Outra forma de cativar e fidelizar o público é investir em competições de jogos eletrônicos, como ocorre nas disputas de e soccer. Já existem pro-players representando as franquias da NBA, assim como é feito pelos principais clubes de futebol do mundo. Os mercados disponíveis nas plataformas de apostas são semelhantes aos de uma partida real com jogadores humanos.

Lojas e quiosques

É comum encontrar lojas e quiosques que vendem produtos oficiais da NBA nos principais shoppings e centros comerciais do Brasil. É importante que os torcedores saibam onde e como adquirir a camisa de sua equipe favorita ou de seu ídolo, o que, sem dúvida, proporciona uma sensação de pertencimento. Anteriormente, para comprar produtos da maior liga de basquete do mundo, era necessário importá-los diretamente dos Estados Unidos, o que tornava os preços bastante altos.

Jogos no Brasil

O Brasil já foi palco de alguns jogos da pré-temporada da NBA. Agora, o que falta é a realização de uma partida da temporada regular, assim como a NFL fez em setembro do ano passado, na Neo Química Arena, em São Paulo. Infelizmente, até o momento em que este texto foi escrito, a organização da NBA não havia divulgado nenhuma informação sobre essa possibilidade.

Temporada 2024/2025

A temporada regular da NBA começou em outubro do ano passado e segue até o dia 13 de abril de 2025. Em seguida, serão disputadas as séries eliminatórias dos playoffs, com início no dia 19 de abril. Já a grande decisão, as NBA Finals, começa em 5 de junho.

O campeonato conta com a participação de 30 franquias, e cada uma delas disputa 82 partidas na temporada regular. As dez melhores campanhas de cada conferência – Leste e Oeste – avançam para os playoffs. Além disso, há a disputa da Copa da NBA e o All-Star Game. Com tantos jogos e opções de entretenimento, os torcedores têm à disposição uma temporada repleta de emoção ao longo de nove meses de competição.