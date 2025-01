Kings busca troca de De’Aaron Fox

O Sacramento Kings está aberto a ouvir ofertas de troca por De’Aaron Fox, e o objetivo seria trocá-lo ainda nessa temporada, até 6 de fevereiro, data limite para negociações. A informação é de Shams Charania, da ESPN. Segundo o jornalista, várias equipes estarão interessadas no armador, mas ele já tem um destino em mente a partir de 2026, quando será agente livre.

Então, uma oferta por Fox teria de ser ponderando a situação do jogador. Isso porque ele só tem mais um ano e meio de contrato, com o atual finalizando antes de 2026/27. Dessa forma, caso algum time trocasse por ele, o craque ainda teria a chance de sair “de graça” em 2026.

Sam Amick, do The Athletic, confirmou a informação de Charania. Além disso, disse que o jogador “expressou um desinteresse” em reassinar com o Kings. Fox está na equipe desde 2017, quando foi selecionado com a quinta escolha do draft daquele ano. Desde então, porém, só foi aos playoffs uma vez, quando perdeu para o Warriors na primeira rodada de 2023.

Ainda em novembro, o camisa 5 chegou a declarar que, embora gostasse de Sacramento, queria vencer. Na época, deu a entender que não achava possível ser campeão pelo Kings. E parece que a sua opinião não mudou.

Em 2024/25, tem médias de 25.2 pontos, 6.2 assistências e cinco rebotes por jogo. O Kings começou a temporada bastante mal, com apenas 13 vitórias e 18 derrotas. No entanto, a diretoria decidiu demitir o técnico Mike Brown, eleito Treinador do Ano há dois anos. Então, com a mudança, Sacramento ressurgiu, com 11 triunfos em 15 jogos desde a demissão.

Na época, chegaram a ocorrer rumores de que a demissão de Brown fosse por atritos com Fox. Assim, com a diretoria querendo manter seu principal jogador, o técnico teria sido “sacrificado” para agradar o armador e convencê-lo a reassinar. Porém, o efeito não foi o esperado (ao menos, fora das quadras, já que o time melhorou dentro delas!)

Na época, tudo isso foi desmentido tanto pelo armador quanto por Brown. Agora, porém, o problema a frente do Kings é outro: Conseguir uma boa troca por De’Aaron Fox. O jogador está com “prazo de validade” na franquia, já que não irá reassinar, e a organização irá querer bons jogadores ou escolhas por ele por ele. Agora, Sacramento entra no relógio, já que quanto mais perto do contrato expirar chega, menos poder de barganha o Kings tem. Então, é assim que Fox entra no mercado.

Então, Fox seria o principal nome disponível para trocas hoje, ao lado de Jimmy Butler. Isso porque o jogador, embora não tenha as performances de playoff de Butler, apresenta uma opção mais jovem, menos caótica e com mais chances de estender.

No entanto, como Charania comentou, o camisa 5 do Kings já tem um destino em mente para quando for agente livre. Embora ainda não tenha informações mais sólidas de qual seria o próximo time, torcedores especulam que o próprio Heat, que irá ficar com o posto de principal jogador “vago” após a saída de Butler, ou o Los Angeles Lakers, que busca uma terceira estrela. No entanto, é claro: apenas rumores.

