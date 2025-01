Damian Lillard detona críticos de James Harden: “Não veem jogos”

Damian Lillard e James Harden tiveram mais um confronto em uma longa história nesse fim de semana. Os dois craques, afinal, já se enfrentaram 39 vezes ao longo de mais de uma década. Os duelos criaram uma rivalidade sadia entre ambos, mas, acima de tudo, grande admiração mútua. Por isso, o jogador do Milwaukee Bucks se revolta quando vê os constantes comentários negativos sobre o rival do Los Angeles Clippers.

“Eu acho que, antes de tudo, estamos vivendo em uma era difícil. Temos o privilégio de ver alguns membros da lista de 75 melhores jogadores da história em quadra. Mas há pessoas na mídia e internet que simplesmente não veem jogos. Ou seja, só atiram as opiniões por aí. Falam mal dos atletas só para que todos pensem que esses caras não podem mais jogar”, detonou o armador de 34 anos.

As declarações de Lillard aconteceram depois da grande atuação de Harden na partida entre ambos. O “Barba” comandou a vitória da equipe angelina com 40 pontos, cinco rebotes e nove assistências. Converteu, além disso, os 12 lances livres que cobrou e cometeu só um desperdício de bola. Na visão do titular de Milwaukee, foi o tipo de atuação que exige respeito para um dos “gênios” do jogo.

Publicidade

“O que nós vimos hoje é que, em síntese, James pode jogar basquete. O cara entrou em quadra e fez jogadas, ‘cavou’ faltas, acertou arremessos de três pontos saindo do drible e marcou 40 pontos. Há uma razão para esse homem ser considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. Então, as pessoas precisam respeitá-lo e respeitar o que pode fazer”, cobrou o futuro integrante do Hall da Fama.

Leia mais sobre James Harden

Comandantes

A atuação de James Harden, no entanto, não chamou só a atenção de Damian Lillard. Os treinadores dos dois lados ficaram impressionados com a participação do ala-armador na vitória do Clippers. Doc Rivers revelou que tentou fazer uma preparação específica junto ao elenco do Bucks para pararem o veterano. Mas, no fim das contas, sabia que pará-lo era uma missão ingrata de qualquer forma.

Publicidade

“Hoje, a gente orientou os nossos jogadores a manterem as mãos para trás sempre que James estivesse com a posse. Mas, ainda assim, sabia que ele conseguiria ir à linha dos lances livres e pontuar. Afinal, esse cara sempre encontra um jeito. É um dos jogadores mais inteligentes, certamente, que já treinei nessa liga”, elogiou o treinador, depois da derrota por 127 a 117.

Como esperado, assim como o adversário, o técnico do Clippers reconheceu a atuação incrível de Harden. Ele assumiu o comando do time nos melhores momentos da equipe na noite. “James nos comandou a um bom início no primeiro quarto de jogo. E, então, voltou a tomar as rédeas no segundo tempo. Ele foi simplesmente espetacular hoje”, resumiu.

Publicidade

Prioridades

Pouca gente apostava no Clippers antes do início da temporada. Mas, comandado por Harden, a franquia de Los Angeles contraria as expectativas e surpreende de forma positiva. O time está na sexta posição do Oeste, ou seja, teria vaga direta hoje nos playoffs. Com isso, o craque voltou a ser especulado para disputar o All-Star Game. Ele sabe que o seu nome está na discussão, mas não coloca muita importância nisso.

“Para começar, ser eleito para o Jogo das Estrelas é algo que está fora do meu controle. As pessoas que decidem votar, votam e é isso. Então, acho que o meu foco só está em continuar a acumular vitórias porque esse é o objetivo. Vencer jogos é algo bem maior do que o All-Star Game”, garantiu o ídolo angelino.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA