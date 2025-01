Ao longo de sua carreira, James Harden se consolidou como um dos maiores pontuadores da história da NBA. Atualmente, o astro do Los Angeles Clippers toma uma posição de distribuir e armar o jogo para os companheiros. No entanto, foi seis anos atrás, em 2018/19, quando Harden, então no Houston Rockets, teve um mês de janeiro inacreditável.

Com a virada do ano, o Rockets tinha 23 vitórias e 17 derrotas. Não era um recorde ruim, mas era longe do ritmo do ano anterior, quando o time teve 65 vitórias e 17 derrotas. Então, Chris Paul se lesionou, deixando Harden sozinho como estrela da equipe.

Na época, Houston jogava com um alto nível de bolas de três. Aliás, foi um dos times que revolucionou a NBA no quesito, junto ao Golden State Warriors. Harden, com liberdade para fazer jogadas sozinho e abrir espaço para os companheiros, era o principal motor desse sistema. Para aproveitar mais ainda dele, a franquia contratou diversos arremessadores que abririam espaço no garrafão para o astro e ainda estariam a postos para arremessar em jogadas drive and kick.

Dessa forma, com a ausência de Paul e ao se ver rodeado de arremessadores, James Harden chamou a responsabilidade. No mês em questão ele, jogou 14 partidas, com a incrível média de 43.6 pontos, 8.7 rebotes e 6.7 assistências. No caminho, teve cinco jogos de 40 pontos, dois jogos de 50 pontos e um jogo de 60 pontos. Em nenhuma das 14 partidas ele marcou menos que 32.

Nesse período, Harden teve 53.9% dos arremessos de quadra convertidos. Portanto, a melhor marca de sua carreira. Indo muito para a linha de lance livre, teve 87% de aproveitamento no quesito, além de 39.8% de três pontos.

No restante da temporada da NBA, James Harden continuou fazendo história. Isso porque acumulou médias de 37 pontos por jogo em fevereiro e 35 pontos em março. Ao final da campanha, teve 36 pontos por jogo, com 7.5 assistências e 6.1 rebotes. Houston terminou com 53 vitórias e 29 derrotas. No entanto, Harden não foi o MVP e Giannis Antetokounmpo levou o prêmio pra casa.

O prêmio, então, foi contestado. O armador teve 32 jogos seguidos com ao menos 30 pontos, segunda maior sequência da história da liga, Ademais, subiu o nível quando o time precisou. Ainda assim, ficou em segundo na votação.

