Kevin Durant explica fracasso no Nets com Irving e Harden

O Brooklyn Nets causou frisson na NBA ao reunir os astros Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden em 2021. Parecia algo grande demais para dar errado na época, mas foi um fracasso. O “Big Three” se desfez depois de pouco mais de um ano. Foi um período em que o time conviveu com problemas e polêmicas. Não foram tempos fáceis, mas o hoje ala do Phoenix Suns se sente orgulhoso desse capítulo da sua história.

“Eu acho que, a princípio, o principal problema foi que simplesmente não conseguimos jogar juntos. Houve várias lesões e, então, veio a pandemia. A verdade é que tudo foi bem confuso. Mas ainda creio que do ponto de vista de basquete, trabalho em equipe, entrosamento e camaradagem, era a situação perfeita. Era um cenário ideal, mas não deu certo”, refletiu o veterano, após a vitória do Suns sobre o Nets.

O fracasso do trio vai muito além dos resultados bem abaixo das expectativas. A trinca, antes de tudo, só disputou 16 jogos juntos. Várias dificuldades fizeram com que, mais do que não funcionar, os três jogadores mal entrassem em quadra ao mesmo tempo. Muita gente questionou o comprometimento deles, em meio a tantos problemas. Mas Durant garante que isso nunca foi uma adversidade da equipe.

Publicidade

“Havia várias narrativas por aí sobre o foco de cada um de nós. Questionaram a nossa mentalidade em quadra, por exemplo. Mas, quando entramos em quadra juntos, dava para ver algo especial. Você via a cultura se construindo, um basquete que animava o torcedor. E a gente se dava muito bem nos bastidores, no dia a dia. São coisas que ninguém via, mas gostaria que tivessem visto”, lamentou o craque.

Leia mais sobre Kevin Durant

Dúvidas

Jogar no Nets com Irving e Harden, a princípio, parecia uma decisão fácil – até óbvia –para Durant. Mas não foi bem assim. Desembarcar em Brooklyn foi uma mudança que, para começar, intimidou o futuro integrante do Hall da Fama. Ele nunca foi aquele tipo de jogador que gosta de atenção e holofotes. Por isso, teve dúvidas em um primeiro momento na franquia.

Publicidade

“Eu não sabia como iria me sentir vivendo e jogando basquete em Nova Iorque, pois era uma grande mudança para mim. Estava um pouco nervoso. Mas, assim que me mudei e desenvolvi uma rotina, foi ótimo. Vivi alguns dos melhores momentos que tive em anos jogando basquete. Apesar do caos que estava acontecendo, eu realmente adorei a minha passagem por lá”, contou o ala.

A passagem pelo Nets deixa uma marca na carreira e currículo de Durant. Apesar dos problemas e do percebido fracasso, ele prefere se focar no aspecto positivo do período. “Foi um time com muitos problemas, mas, independentemente disso, vários torcedores ainda estavam aqui torcendo. Eles gritavam muito alto todas as noites por essa equipe. Então, isso é o que vai ficar em minha mente”, cravou.

Publicidade

Tudo de bom

Está claro que a percepção do público sobre a passagem de Durant é bem diferente do próprio jogador. Ele não só nega encarar a situação como “tempo perdido”, mas guarda muito carinho da organização. Então, sempre que pode, está de olho na situação do time nova-iorquino. O craque torce para que Brooklyn volte a figurar entre os melhores do Leste em breve.

“Eu quero ver essa franquia em bom estado. Sei que tem 12 ou 13 escolhas acumuladas nesses próximos drafts. Então, quando você olha em longo prazo, há jovens ganhando experiência e ótimos ativos. Acho que esse é o caminho certo. Por isso, eu espero que consigam fazer boas escolhas para recolocar essa organização em uma boa condição”, concluiu o astro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA