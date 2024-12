“Vitórias morais não ajudam em nada no Suns”, avisa Kevin Durant

Após brigar pela liderança do Oeste nas primeiras semanas da temporada, o Phoenix Suns de Kevin Durant vive momento de poucas vitórias. A equipe caiu muito nas últimas semanas em meio a diferentes desfalques, mas agora está abaixo dos 50% de aproveitamento e também fora da zona de play-in. Ontem (28), mais uma derrota, em queda para o Golden State Warriors em San Francisco.

Após a partida, Kevin Durant ressaltou algumas qualidades que a equipe demonstrou durante a partida. Porém, também deixou claro que em meio a crise de derrotas, o desempenho fica em segundo plano.

“Acho que fizemos um bom jogo. Eu sei que todos vão olhar para os nossos erros de ataque hoje e culpá-los pela derrota. Mas acho que jogamos muito bem na defesa, competimos e podemos tirar alguns pontos positivos desse jogo. A grande questão, no entanto, é que vitórias morais agora já não bastam para nós. Afinal, nós queremos vencer campeonatos. Então, isso não importa”, explicou o astro.

Publicidade

Os turnovers citados por Kevin Durant, foram mortais para as chances de vitória do Suns sobre o Warriors e foram vitais para o colapso que se viu depois. A equipe liderava o placar por 100 a 91 com pouco mais de seis minutos faltando para o fim da partida.

Daí até o final da partida, a equipe cometeu quatro erros de ataque, sendo três de Durant. Enquanto isso, anotou apenas cinco pontos, sofrendo 18. Por fim, Golden State virou a partida e sacramentou uma vitória por 109 a 105 na noite de sábado (28).

Publicidade

Leia mais sobre o Suns!

E o momento de poucas vitórias do Suns de Kevin Durant, foi acentuado pela derrota ser para o Warriors. Afinal, as equipes chegaram empatadas na tabela ao jogo, com 15 triunfos em 30 partidas. Phoenix estava na décima posição, enquanto Golden State tinha deixado a zona de play-in após perder para o Los Angeles Clippers na sexta-feira (27). Com o resultado, a situação se inverteu.

Mas apesar de ter dito que vitórias morais não importam, Durant voltou a falar sobre a atuação defensiva e de como Phoenix precisa tornar isso um padrão para vencer mais vezes em 2024/25.

“Como eu disse, os erros de ataque ainda são um problema. Mas vamos descobrir o que está dando errado. Porém, volto a dizer, nossa defesa está em um bom momento. Senti que passamos por uma fase ruim nesse jogo, e melhoramos muito nos últimos três jogos. Então, é manter esse padrão e, com certeza, os triunfos virão”, concluiu o craque.

Publicidade

Phoenix agora tem dois dias para se recuperar, antes de voltar as quadras na próxima terça-feira (31), em duelo com o forte Memphis Grizzlies. O jogo será no Arizona.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA