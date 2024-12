Na Europa, Patrick Beverley indica Suns para jogar

Atualmente jogando no basquete da Europa, pelo Hapoel Tel Aviv, Patrick Beverley indicou que gostaria de jogar pelo Phoenix Suns. Fora da NBA desde a última temporada, quando jogou pelo Milwaukee Bucks, o armador parece estar tentando cavar uma vaga de volta na liga. Beverley tem 36 anos.

“Gostaria de jogar pelo Phoenix Suns. Jogar com várias estrelas, e ver como Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker se preparam. Porque eu já joguei com James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis e vários outros. Eu gosto de ver como esses caras se preparam”, disse em participação em um podcast.

O Suns tem 14 vitórias e 14 derrotas nessa temporada, e, embora esteja jogando na Europa, a adição de Patrick Beverley até poderia cair bem. O jogador é conhecido por, no seu auge, ser uma boa peça defensiva, e pode ser uma boa peça na segunda unidade da equipe. Entretanto, em suas últimas passagens na NBA, Beverley já não parecia o mesmo. Já nos últimos anos, o armador parecia lento e vinha arremessando mal da linha de três.

Na carreira de NBA, Beverley tem médias de 8.3 pontos, 4.1 rebotes e 3.4 assistências por jogo. Foram 12 anos de NBA, com passagens por Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Minesotta Timberwolves, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers e Chicago Bulls.

Pelo Hapoel Tel Aviv nessa temporada, suas médias são de 12.5 pontos, 5.3 assistências e 4.8 rebotes por jogo, arremessando quase 40% da linha tripla.

Então, mesmo que Beverley não seja a adição ideal, o Suns ainda busca outros nomes. Afinal, a equipe pensaria estar melhor na classificação após o bom início de nove vitórias em dez jogos. Contudo, as lesões de Kevin Durant e Bradley Beal atrapalharam Phoenix. Quando jogando com o seu Big 3, o time parece um, mas sem um de seus principais jogadores, outro.

Por isso, o objetivo do Suns antes da data limite para trocas é fortalecer sua rotação e se tornar menos dependente dos três. Embora qualquer time com Kevin Durant tenha, até certo grau, dependência do jogador, que é um dos melhores do mundo, o Suns busca conseguir jogar bem também sem ele. Com o camisa 35 em quadra, Phoenix tem 13 vitórias e quatro derrotas. Sem ele, uma vitória e dez derrotas.

Segundo o portal Arizona Republic, a franquia está atrás de um pivô, e quer se livrar de seu atual, Jusuf Nurkic. Jonas Valanciunas, do Washington Wizards, e Nikola Vucevic, do Bulls, são nomes que interessam, ainda de acordo com o portal. Além disso, também há a possibilidade de uma troca de Bradley Beal por Jimmy Butler. Porém, é uma operação mais difícil, por conta dos altos salários.

