Velho James Harden? Astro do Clippers bate marcas em vitória sobre Jazz

James Harden segue em grande forma na temporada 2024/25 e brilhou na vitória do Los Angeles Clippers sobre o Utah Jazz. O armador marcou 41 pontos em três quartos, após um começo de jogo incrível em uma vitória tranquila da equipe da Califórnia. E teve direito a marcas para o camisa 1 que, sem Kawhi Leonard, tem sido o grande protagonista do time ao lado de Norman Powell.

Harden marcou 41 pontos na partida, sem precisar atuar no último quarto de um jogo que já estava decidido. Além disso, ele distribuiu seis assistências. Foi um festival de bolas de três também com sete acertos em 11 tentativas. No total, ele acertou 11 de 17 arremessos gerais que tentou, além e 12 de 14 lances livres.

O craque já começou o jogo com tudo, anotando 24 pontos nos primeiros 12 minutos. Sem sair da quadra, ele acertou cinco bolas de três no período, com o Clippers já abrindo larga vantagem de 44 a 20. Depois disso, anotou mais dez no segundo quarto, enquanto o time praticamente liquidava a fatura, com 34 pontos de vantagem no intervalo.

Então, essa foi a 30ª vez que ele marcou mais de 30 pontos em um primeiro tempo. Aliás, isso já tinha acontecido durante a temporada 2024/25, em recente duelo contra o Washington Wizards em que anotou 31 nos primeiros 24 minutos. Os 34 pontos marcados foram sua maior marca em um tempo desde a campanha de 2019/20.

Com essas duas atuações, ele se tornou o atleta que mais vezes fez isso na história da NBA. Entrando na campanha, ele tinha um empate com Kobe Bryant, que conseguiu marcar 30 pontos antes do intervalo em 28 oportunidades ao longo da carreira.

Assim, com o jogo já decidido, Harden só jogaria os 12 minutos do terceiro quarto, e não voltaria mais para a quadra no período final. Mas isso não quer dizer que ele não pontuaria mais. Afinal, o camisa 1 deixou mais sete pontos no período. Por fim, totalizando 41 no jogo.

A partida entre Clippers e Jazz, marcou o 103° jogo de James Harden com pelo menos 40 pontos. Essa é a quarta maior marca da história da liga, atrás apenas de Wilt Chamberlain, Michael Jordan e Kobe Bryant.

Dentre essas 103 atuações, foi a 33ª vez que ele também conseguiu converter ao menos sete bolas de três em uma noite onde marca 40 pontos. Aliás, somente um nome conseguiu fazer isso mais vezes em todos os tempos: Stephen Curry.

Por fim, também foi a primeira vez desde a temporada 2020/21, que o camisa 1 anotou dois jogos de pelo menos 40 pontos em uma única temporada.

O astro que era uma dos maiores cestinhas da NBA, passou por mudanças em seu jogo, seja para se encaixar melhor nas equipes que jogou após o Houston Rockets, ou por lesões. Momentos como o primeiro tempo de ontem, relembram sobretudo, a melhor versão do armador que ainda busca um título para coroar a carreira.

Ele já apareceu até na corrida para MVP nesta temporada. Portanto, algo que que comprova o quão bom tem sido seu basquete nesse meio tempo em que Los Angeles tanto precisa, com a ausência de Leonard.

