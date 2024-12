De volta? Kawhi Leonard faz treino pelo Clippers

Kawhi Leonard animou os fãs do Los Angeles Clippers ao aparecer em uma sessão de treino. O bicampeão da NBA ainda não jogou na temporada por conta de um problema em seu joelho direito. No entanto, segundo a ESPN, a grande estrela da equipe deve retornar em breve. O prazo é de duas semanas, salvo qualquer contratempo.

Então, técnico do Clippers, Tyronn Lue, comentou sobre a situação de Kawhi Leonard e sua participação no treino da equipe. Lue explicou que só a presença do camisa dois na atividade já elevou a energia e a moral dos outros jogadores.

“Ele [Kawhi Leonard] participou dos treinos ofensivos, do trabalho defensivo, mas sem contato”, disse Lue à ESPN. “Mas ele fez todo o resto. É um sinal muito bom vê-lo lá fora, se movimentando bem. Acho que o mais importante para ele é ganhar confiança nisso. Ter confiança para continuar, não sentir dor, e seguir avançando. Foi ótimo vê-lo em quadra, deu um pouco de energia para o time hoje. Só de os caras verem ele treinando, isso realmente elevou nossa energia”.

Além disso, o treinador destacou que Kawhi só vai retornar quando estiver 100%. Portanto, não vai pular etapas.

“Ele ainda precisa fazer muito mais para realmente voltar à quadra”, revelou Lue. “Queremos ter certeza de que ele esteja 100%. Sendo assim, não queremos colocá-lo em jogo com 70%, 75%. Vamos levar o tempo necessário para fazer isso da maneira certa. Não vamos deixar que ele pule etapas, queremos fazer o certo pelo Kawhi. Mas, fico feliz por ele estar nessa jornada, chegando perto e em um bom estado mental. Só precisa continuar firme, seguir o programa e não se frustrar tentando voltar às pressas”.

Por fim, o técnico do Clippers afirmou que, alguma hora, a equipe vai precisar do astro. Porém, na visão do comandante, ele é capaz de retomar o mesmo nível que atingiu na última temporada, quando participou de 68 jogos.

“Em algum momento, não agora”, acrescentou Lue. “Mas sei que precisaremos que ele seja o Kawhi Leonard. E eu acredito que ele pode fazer isso. Só de olhar para o ano que ele teve na temporada passada, 68 jogos jogando em um nível altíssimo. Ele estava realmente em um nível muito alto. Então, só precisamos trazê-lo de volta a isso”.

Kawhi Leonard on the court again after practice pic.twitter.com/uW5AxzJG3P — Joey Linn (@joeylinn_) December 10, 2024

De fato, o Clippers vem se mantendo competitivo mesmo sem Kawhi Leonard. Dessa forma, o time ocupa a sexta colocação no Oeste, com 14 vitórias e 11 derrotas como recorde.

