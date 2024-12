Jonathan Kuminga domina e Warriors vence Suns

O Golden State Warriors contou com mais uma grande noite de Jonathan Kuminga para voltar a vencer na NBA, em duelo com o Phoenix Suns. O confronto direto na zona de play-in do Oeste, não decepcionou. Afinal, foi um jogo de corridas, reviravoltas e um final intenso, com vitória da franquia de San Francisco. Além disso, a rodada desse sábado (28) ainda contou com mais oito partidas.

Golden State, acima de tudo, volta a respirar. O retrospecto geral recente ainda é ruim, afinal, essa foi apenas a quarta vitórias nos últimos 16 jogos. Mas o triunfo sobre o rival de divisão impede que a franquia fique abaixo dos 50%, depois de liderar o Oeste no começo de 2024/25. Agora são 16 triunfos em 31 partidas na campanha, e a décima posição da conferência. O time só volta a atuar na próxima segunda-feira (30) contra o Cleveland Cavaliers.

Por outro lado, o Suns está em agonia. A equipe também começou bem, e chegou a dividir a liderança do Oeste com Warriors e Oklahoma City Thunder. Mas a derrocada tem sido real desde então. A franquia só venceu três dos últimos 11 duelos. Com a queda de hoje, a equipe está abaixo dos 50% de aproveitamento na campanha, com 15 triunfos e 16 derrotas, com o 11° lugar do Oeste. Por fim, a equipe joga na próxima terça-feira (31) contra o Memphis Grizzlies.

Então, vamos conferir como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry e Jonathan Kuminga sobre o Suns de Kevin Durant e Bradley Beal.

Jogo de afirmações do Warriors

Apesar da fase ruim, algumas coisas tem funcionado melhor em Golden State nas últimas semanas. Muitas delas se reafirmaram, e foram fundamentais para a construção de uma vitória muito fundamental. Afinal, além de perder posição para o Phoenix, a equipe também estaria fora da zona de play-in.

Voltando ao Chase Center após a derrota em Los Angeles ontem, o Warriors começou com tudo. Foi um primeiro quarto solene, com Stephen Curry ditando o ritmo de tudo o que acontecia. O jovem pivô Trayce Jackson-Davis anotou sete pontos no período. Além disso, Jonathan Kuminga manteve o ritmo ofensivo da noite anterior e marcou 12 pontos só nos últimos seis minutos do quarto, quando saiu do banco de reservas.

O jovem ala-pivô vive grande fase, enquanto o pivô também recuperou confiança após um péssimo começo de campanha.

Porém, depois de cometer apenas um erro de ataque em todo o primeiro tempo, a equipe errou sete vezes no segundo período. Grande parte deles no começo do quarto, o que em cerca de sete minutos, transformou uma vantagem de nove pontos em um déficit de dez.

O ritmo ofensivo de Golden State continuou ruim no terceiro período, mas a defesa produziu, cedendo apenas 22 pontos. E o jogo seguiu controlado pelo rival, até pouco mais de seis minutos do fim. Kuminga anotou nove dos 18 pontos de uma corrida de 18 a 5 para fechar o jogo e decretar uma virada incrível no fim.

Alguns sinais positivos? Curry não foi bem nos últimos minutos, mas a equipe não esmoreceu. Uma bola de três muito importante para a confiança de Dennis Schroder e uma defesa sublime de Draymond Green sobre Kevin Durant, marcaram o final da vitória do Warriors de Jonathan Kuminga sobre o Suns.

Suns “derrete’ no fim

Novamente, Phoenix não foi atropelado, mas perdeu grandes chances de vencer mais um jogo equilibrado. Assim, campanha negativa e o time fora da zona de classificação para o play-in.

O Suns teve muito controle desse jogo por muitos momentos. Mas faltou capitalizar a vantagem e o controle da maioria das ações em uma vitória, após um segundo tempo complicado.

Após um começo difícil, com uma das melhores noites ofensivas de Golden State acontecendo do outro lado, Phoenix conseguiu tomar o controle da partida com os vários erros de ataque do rival no processo. Com a transição ofensiva em alta, o ritmo e a fluidez foi muito boa no ataque durante aqueles 12 minutos, com 38 pontos marcados e três bolas triplas.

Porém, os mesmos três chutes de fora convertidos no segundo quarto, representam o mesmo número de bolas triplas que a equipe fez em todo o segundo tempo. O ritmo diminuiu com os turnovers praticamente acabando para Golden State. Sem cestas fáceis, o Suns sofreu com a pontuação no terceiro quarto e nos últimos 24 minutos. Por exemplo, foram 38 pontos marcados só no segundo período, e 40 somados no segundo tempo inteiro.

De boas notícias, a ótima partida de Bradley Beal, que afinal, teve noite difícil contra o Dallas Mavericks na sexta. Além disso, os melhores desempenhos do calouro Ryan Dunn e também de Josh Okogie em algum tempo. Aliás, também foi mais uma partida de mais de 30 pontos para Kevin Durant. Mas nada bastou para evitar o colapso ofensivo nos últimos minutos contra o Warriors de Jonathan Kuminga, o que levou o Suns para mais uma derrota.

(15-16) Phoenix Suns 105 x 109 Golden State Warriors (16-15)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 31 6 3 0 4 Bradley Beal 28 5 2 1 2 Ryan Dunn 15 4 1 0 2 Josh Okogie 11 9 0 2 2 Tyus Jones 8 5 6 0 0

Três pontos: 9-35; Beal: 4-11

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 34 9 3 1 0 Stephen Curry 22 6 6 1 0 Trayce Jackson-Davis 16 10 2 1 4 Draymond Green 16 8 7 2 1 Dennis Schroder 11 3 3 0 0

Três pontos: 12-45; Curry: 4-13

Leia mais!

A rodada desse sábado (28) ainda contou com mais oito partidas, além da vitória do Warriors de Jonathan Kuminga sobre o Suns de Kevin Durant. Portanto, confira os resultados e dados dessas partidas.

(15-14) Miami Heat 110 x 120 Atlanta Hawks (17-15)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 28 7 10 0 0 Bam Adebayo 17 10 2 1 2 Duncan Robinson 16 5 5 2 0 Haywood Highsmith 14 6 2 0 0 Alec Burks 10 1 1 1 0

Três pontos: 13-41; Herro: 4-7

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 28 13 5 0 2 De’Andre Hunter 26 5 2 1 0 Garrison Mathews 18 2 2 1 0 Trae Young 11 1 15 1 0 Larry Nance Jr. 10 10 1 2 0

Três pontos: 15-37; Hunter: 4-7

(25-5) Oklahoma City Thunder 106 x 94 Charlotte Hornets (7-24)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 22 4 6 2 1 Jalen Williams 20 3 6 1 0 Aaron Wiggins 17 5 1 2 0 Isaiah Hartenstein 12 15 4 1 0 Ajay Mitchell 10 5 4 0 0

Três pontos: 10-38; Wiggins: 3-7

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 19 10 6 1 2 Vasilije Micic 16 2 4 1 0 Mark Williams 12 10 2 0 1 Seth Curry 12 2 0 0 1 Josh Green 10 2 1 3 0

Três pontos: 11-34; Micic: 4-7

(22-10) New York Knicks 136 x 132 Washington Wizards (5-24)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 55 3 9 0 0 Karl-Anthony Towns 30 14 3 0 2 Mikal Bridges 21 3 3 3 0 Josh Hart 13 11 7 1 0 OG Anunoby 9 4 0 1 0

Três pontos: 10-40; Bridges: 3-9

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Justin Champagnie 31 10 1 2 0 Malcolm Brodgon 22 3 7 1 0 Bilal Coulibaly 18 6 6 2 1 Bub Carrington 17 5 5 0 0 Kyshawn George 13 3 3 0 1

Três pontos: 17-38; Champagnie: 5-6

(16-14) Milwaukee Bucks 111 x 116 Chicago Bulls (14-18)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 29 6 12 2 0 Brook Lopez 22 7 3 0 3 Khris Middleton 21 6 4 0 0 Bobby Portis 14 9 4 2 1 Ryan Rollins 7 7 1 1 2

Três pontos: 15-45; Middleton: 4-6

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 23 15 10 1 1 Nikola Vucevic 23 13 5 1 0 Coby White 22 2 4 0 1 Zach LaVine 15 6 7 0 0 Lonzo Ball 9 3 3 1 0

Três pontos: 14-36; Ball: 3-4

(14-18) Detroit Pistons 121 x 134 Denver Nuggets (17-13)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 17 2 8 0 0 Jaden Ivey 17 3 1 0 0 Malik Beasley 14 2 1 0 0 Jalen Duren 12 7 2 0 0 Ron Holland II 12 2 0 0 0

Três pontos: 12-39; Beasley: 3-9

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 37 9 8 0 0 Jamal Murray 34 5 4 1 3 Michael Porter Jr. 26 3 0 0 0 Christian Braun 10 4 3 3 1 Russell Westbrook 8 9 8 2 0

Três pontos: 13-27; Porter: 5-7

(12-17) Philadelphia 76ers 114 x 111 Utah Jazz (7-23)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 32 5 4 4 3 Tyrese Maxey 32 0 6 2 1 Paul George 13 3 2 5 0 Guerschon Yabusele 12 8 2 0 0 Kelly Oubre Jr. 9 2 2 1 0

Três pontos: 13-36; Maxey: 5-13

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 23 4 2 1 0 Collin Sexton 20 6 8 1 0 Brice Sensabaugh 20 5 2 0 1 Jordan Clarkson 17 3 4 0 1 Walker Kessler 11 11 0 0 1

Três pontos: 12-36; Markkanen: 5-15

(20-12) Dallas Mavericks 122 x 126 Portland Trail Blazers (11-20)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 46 2 2 2 1 Spencer Dinwiddie 17 8 4 0 0 Daniel Gafford 15 9 0 1 5 Quentin Grimes 15 6 3 1 1 Klay Thompson 12 1 1 1 0

Três pontos: 15-38; Irving: 5-12

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 23 5 4 1 0 Anfernee Simons 22 4 8 0 0 Deandre Ayton 21 16 1 2 3 Deni Avdija 21 5 5 0 0 Scoot Henderson 19 4 6 5 1

Três pontos: 11-26; Simons: 4-8

(13-19) Sacramento Kings 122 x 132 Los Angeles Lakers (18-13)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 29 5 12 4 1 DeMar DeRozan 25 6 7 1 0 Malik Monk 20 6 7 0 0 Domantas Sabonis 14 12 7 0 0 Keon Ellis 11 1 1 1 1

Três pontos: 11-40; Ellis: 3-3

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 36 15 8 0 0 Austin Reaves 26 6 16 0 0 Rui Hachimura 21 4 0 1 2 Dalton Knecht 18 2 1 0 0 Max Christie 16 1 2 2 1

Três pontos: 14-26; Hachimura: 4-5

