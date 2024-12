Cavaliers supera triplo-duplo de Nikola Jokic e bate Nuggets

Em um show ofensivo liderado por Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers superou o Denver Nuggets de Nikola Jokic. O líder do Leste e da NBA em 2024/25 não teve piedade do campeão de 2022/23, e impôs um ritmo ofensivo frenético, superando um triplo-duplo do atual MVP da liga. Além disso, a rodada dessa sexta-feira (27) ainda contou com mais sete partidas.

Cleveland está emendando um novo período de dominância nos últimos dias. Afinal, são seis vitórias seguidas e dez nos últimos 11 jogos. A única derrota em dezembro foi para o Miami Heat. Assim, a equipe segue estabelecida na liderança da conferência com 27 triunfos em 31 partidas. A equipe tem uma folga de dois dias até voltar as quadras na próxima segunda-feira (30) contra o Golden State Warriors em San Francisco.

Denver, por outro lado, perde a segunda seguida, após também cair para o Phoenix Suns no Natal. O momento, aliás, é de oscilação total. São cinco triunfos nas últimas dez partidas. Com isso, o time cai na tabela do Oeste e deixa a zona direta dos playoffs. O Nuggets ocupa a sétima posição do Oeste atualmente. E diferente de Cleveland, a equipe não terá folga, já voltando às quadras nesse sábado (28) contra o Detroit Pistons no Colorado.

Então, confira como foi a vitória do Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Denver Nuggets de Nikola Jokic.

Ataque, ataque e ataque de Cleveland

Foi, acima de tudo, uma demonstração de força de Cleveland. Em território hostil, contra um time campeão, contra um MVP, e contra um ataque que também rendeu do outro lado. Mas no fim, foi muito impressionante assistir o que o Cavaliers conseguiu fazer ao longo dos 48 minutos de forma consistente.

A história desse jogo? Um ataque que simplesmente não parou de produzir. Explorando o ponto de ataque problemático do rival, Cleveland encontrou os arremessos que quis durante toda a noite. E não deixou nenhuma de suas estrelas de fora da festa.

Donovan Mitchell foi o principal, sobretudo por marcar 16 pontos ainda no primeiro quarto, quando o jogo esteve mais apertado. No segundo quarto, fez mais nove, enquanto coadjuvantes como Sam Merrill foram brilhantes na bola tripla. Jarrett Allen também foi muito alimentado em todo o processo, criando trocas de marcação com seus bloqueios e finalizando com facilidade próximo a cesta. Foram 80 pontos até ali, e 15 de frente no placar.

No terceiro quarto, a outra dupla esquentou. Afinal, Evan Mobley anotou 11 pontos com duas bolas de três. Além disso, Darius Garland também anotou oito pontos, sempre em infiltrações geradas por pick-and-rolls efetivos.

Enquanto o Nuggets também conseguia pontuar do outro lado, Cleveland apenas mantinha sua produção com mais consistência e efetividade. O time abriu 21 pontos no meio do último quarto, quando já tinha mais de 135 pontos. Por fim, Caris LeVert e Dean Wade também se juntaram a Mobley, com chutes que frustraram todas as tentativas de reação. Um jogo, acima de tudo, fantástico do Cavaliers sobre o Nuggets de Nikola Jokic.

Denver sem defesa

Não é exagero dizer que essa foi uma das melhores atuações ofensivas do Nuggets em toda a temporada de 2024/25. Um triplo-duplo “gordo” de Nikola Jokic, um bom segundo tempo de Jamal Murray, o time convertendo bolas de três. Não tem acontecido em todas as noites, sobretudo as partes citadas que não se chamam Jokic.

No entanto, é impressionante como o time simplesmente não conseguiu paradas defensivas o suficiente para ter uma chance de voltar para esse jogo. É verdade que o primeiro quarto até foi equilibrado, o Nuggets chegou a ter uma liderança de cinco pontos há cerca de um minuto e meio para o fim do período. Mas uma corrida de 7 a 0 de Cleveland, fez com que os visitantes assumissem a liderança ao fim do quarto.

O segundo quarto também teve algumas lideranças do time, mas uma corrida de 27 a 6 de Cleveland entre o meio e o fim do período, levou o rival a uma vantagem de 15 pontos.

Depois disso, o Nuggets de Nikola Jokic raramente diminuiu a distância para dez ou menos pontos contra o Cavaliers. Tudo isso, enquanto o ataque continuou rendendo. Afinal, os últimos 24 minutos de nomes como Jamal Murray, Christian Braun e Peyton Watson foram bons, acompanhando o sérvio, que brilhou, seja com cestas ou passes decisivos.

Ainda assim, a equipe da casa não conseguiu dificultar as coisas no placar. Muitas falhas de comunicação defensiva, além de um ataque brilhante do outro lado, levaram a chutes livres, e um Cleveland que já estava confiante, se aproveitou. As dificuldades defensivas seguem, em uma campanha atribulada no Colorado.

(27-4) Cleveland Cavaliers 149 x 135 Denver Nuggets (16-13)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 33 5 6 1 0 Evan Mobley 26 5 6 0 1 Darius Garland 25 2 7 4 0 Jarrett Allen 22 10 4 3 1 Caris LeVert 13 3 3 0 0

Três pontos: 23-48; Mitchell: 6-12

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 14 13 3 0 Jamal Murray 27 3 10 2 0 Michael Porter Jr. 18 4 3 0 0 Peyton Watson 18 1 2 1 1 Christian Braun 16 2 1 1 0

Três pontos: 15-31; Porter: 5-8

Leia mais!

Além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Nuggets de Nikola Jokic, a rodada ainda contou com outras sete partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros confrontos.

(21-10) New York Knicks 108 x 86 Orlando Magic (19-14)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 26 3 9 2 0 Josh Hart 23 13 1 2 2 Mikal Bridges 17 2 3 2 0 Karl-Anthony Towns 16 8 0 1 0 OG Anunoby 8 5 0 0 0

Três pontos: 4-15; Towns: 2-5

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 27 4 3 1 0 Goga Bitadze 14 11 3 1 2 Kentavious Caldwell-Pope 10 0 3 2 0 Anthony Black 9 3 2 1 0 Trevelin Queen 9 2 3 0 0

Três pontos: 10-33; Suggs: 4-6

(15-17) Indiana Pacers 105 x 142 Boston Celtics (23-8)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 19 4 9 0 0 Bennedict Mathurin 18 6 2 0 0 Jarace Walker 15 0 5 2 0 Pascal Siakam 14 9 1 1 0 Thomas Bryant 12 7 0 1 1

Três pontos: 11-39; Siakam: 3-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 44 5 3 4 0 Jayson Tatum 22 13 4 3 0 Payton Pritchard 18 8 10 1 1 Al Horford 13 5 2 0 1 Derrick White 9 3 6 0 2

Três pontos: 23-57; Brown: 6-11

(16-15) San Antonio Spurs 96 x 87 Brooklyn Nets (12-19)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 19 7 4 0 6 Julian Champagnie 18 2 1 2 0 Keldon Johnson 15 6 1 2 0 Jeremy Sochan 12 14 3 0 1 Devin Vassell 10 6 5 3 1

Três pontos: 12-29; Champagnie: 5-7

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 25 4 3 1 1 Shake Milton 16 3 12 1 0 Tyrese Martin 13 6 0 1 0 Nic Claxton 11 10 0 3 2 Jalen Wilson 11 2 3 0 0

Três pontos: 12-41; Johnson: 4-10

(16-14) Minnesota Timberwolves 113 x 112 Houston Rockets (21-10)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 27 8 8 0 1 Anthony Edwards 24 5 3 0 1 Donte DiVincenzo 22 4 4 2 1 Naz Reid 14 2 1 1 1 Nickeil Alexander-Walker 11 4 5 0 0

Três pontos: 21-43; DiVincenzo: 6-10

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 38 12 1 1 0 Amen Thompson 20 11 1 1 1 Fred VanVleet 18 6 7 0 1 Jalen Green 14 2 6 0 0 Jabari Smith Jr. 12 7 1 0 1

Três pontos: 10-30; VanVleet: 5-10

(22-10) Memphis Grizzlies 132 x 124 New Orleans Pelicans (5-27)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 33 5 3 4 3 Ja Morant 25 2 7 1 0 Desmond Bane 18 4 8 4 0 Zach Edey 14 9 2 1 2 Scotty Pippen Jr. 13 6 4 0 0

Três pontos: 17-41; Jackson Jr: 4-6

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 35 3 4 0 1 CJ McCollum 32 5 4 1 1 Dejounte Murray 15 7 9 3 1 Daniel Theis 11 11 6 1 1 Jordan Hawkins 9 2 0 2 1

Três pontos: 11-38; Murphy: 5-12

(20-11) Dallas Mavericks 98 x 89 Phoenix Suns (15-15)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 20 4 5 1 0 Daniel Gafford 16 5 1 0 2 Spencer Dinwiddie 15 3 3 2 1 Maxi Kleber 15 7 2 1 0 Klay Thompson 11 6 5 1 1

Três pontos: 12-34; Irving: 5-10

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 35 3 0 0 0 Royce O’Neale 14 5 4 2 2 Bradley Beal 11 3 4 2 1 Josh Okogie 8 4 1 2 1 Tyus Jones 3 2 6 0 1

Três pontos: 13-35; O’Neale: 4-9

(15-15) Golden State Warriors 92 x 102 Los Angeles Clippers (18-13)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 34 10 5 2 1 Trayce Jackson-Davis 15 9 2 2 0 Moses Moody 11 2 1 3 0 Brandin Podziemski 10 2 5 3 0 Dennis Schroder 7 1 5 0 0

Três pontos: 7-38; Podziemski: 2-5

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 26 3 1 2 1 James Harden 18 3 7 1 1 Ivica Zubac 17 11 2 0 5 Derrick Jones Jr. 14 6 2 2 0 Kris Dunn 13 7 4 1 0

Três pontos: 10-32; Coffey: 3-5

