Shai Gilgeous-Alexander faz 45 e Thunder vira sobre o Pacers

Em duelo de dois times quentes na NBA, o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander superou o Indiana Pacers. Em mais uma noite de nível MVP do canadense, a equipe visitante conseguiu uma grande virada para superar um rival que vinha de cinco vitórias seguidas. Além disso, a rodada dessa quinta-feira (26) teve mais oito partidas.

O Thunder segue em grande momento. Afinal, são nove vitórias seguidas na temporada regular de 2024/25 (a derrota na final da Copa da NBA não conta). Com 24 vitórias em 29 partidas, a equipe lidera o Oeste e tem a segunda melhor campanha da liga. São três jogos e meio de vantagem para o Houston Rockets. O time volta a jogar no próximo sábado (28) contra o Charlotte Hornets.

Derrota frustrante para o Pacers, que volta a estar abaixo dos 50% de aproveitamento em 2024/25. São 15 vitórias e 16 derrotas. Mas o momento geral é positivo, já que a equipe já esteve muito pior do que isso, e vinha de uma sequência de cinco triunfos consecutivos. Com o resultado, Indiana ocupa a oitava colocação do Leste. Porém, o time não terá folga e nem moleza em seu próximo jogo: O Boston Celtics nessa sexta-feira (27).

Então, confira como foi a vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Pacers de Tyrese Haliburton.

Shai brilha no último quarto

Não foi um jogo fácil para Oklahoma de forma alguma. O rival começou com uma corrida de 13 a 2 no placar, e Thunder viu Lu Dort sentir o tornozelo e Jalen Williams o joelho. Ambos ficaram na partida, mas o ataque não andou muito bem e tudo aquilo parecia um presságio de uma noite complicada.

Mas depois de um começo difícil, com seis pontos em oito chutes, Shai Gilgeous-Alexander se tornou imparável para o Thunder. Foram 16 pontos só no segundo quarto, enquanto acertou todos os sete arremessos que tentou. Enfim, a equipe se estabilizou em quadra, com muita eficiência atacando o aro ou também no perímetro. Ainda assim, o time perdia por oito no intervalo.

Uma história do jogo, aliás, foi a forma como o Thunder foi brilhante no cuidado com a bola. A equipe cometeu dois erros de ataque no difícil primeiro quarto, mas só errou mais uma vez ao longo de todo o jogo. Enquanto isso, aproveitava muito também os turnovers rivais. Foram 17 pontos que vieram dos 11 erros do Pacers ao longo da partida.

Em um terceiro quarto de corridas, Oklahoma chegou a suas primeiras lideranças no placar em alguns momentos. A equipe seguia muito bem na defesa, e conseguindo contribuições de Williams, Dort, Joe e Kenrich Williams, além do canadense que comandava tudo com sete pontos e quatro assistências no quarto. Mas sempre que tomou a frente, Indiana respondeu de imediato.

E a tônica da partida foi essa até os minutos finais. Mas nos últimos três minutos, uma corrida decisiva com nove pontos de Shai e seis pontos de Jalen Williams, transformou o placar de um déficit de quatro pontos, para uma vitória por seis. Gilgeous-Alexander marcou 16 pontos nos últimos sete minutos, sem errar nenhum chute. Quando o jogo apertou, ele resolveu.

Haliburton abaixo e Pacers derrete no fim

Indiana começou muito bem nessa noite. O ritmo foi muito bom nos dois lados da quadra para começar, pressionando na defesa, conseguindo forçar erros ou jogadas forçadas de Oklahoma e acelerando na transição. Além disso, Pascal Siakam fazia OKC pagar pela liberdade que ele tinha no perímetro, com três bolas de fora muito rápidas.

Porém, depois de abrir 15 pontos de vantagem ainda no primeiro quarto, o ritmo do Thunder melhorou. Com bloqueios mais decisivos, Shai Gilgeous-Alexander era colocado em situações muito favoráveis e aproveitava. Por outro lado, Tyrese Haliburton não tinha ritmo. Afinal, era muito bem marcado por Cason Wallace ou Lu Dort.

O jogo de dupla entre Haliburton e Siakam perdeu efetividade, com OKC forçando marcações duras e trocas difíceis. Mas Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin, e os bons impactos de TJ McConnell e Jarace Walker, fizeram a equipe se manter quase sempre a frente até o fim do primeiro tempo.

Porém, a equipe esfriou no segundo tempo. Sobretudo do perímetro. Foram nove conversões em 18 tentativas até o intervalo, e apenas cinco de 18 nos últimos 24 minutos. Para se ter uma noção, Haliburton e Siakam somaram nove tentativas de chute após a volta do intervalo. Eles apenas não conseguiam superar a defesa sufocante do rival.

Sem suas bolas de segurança e com um Shai Gilgeous-Alexander cada vez mais quente, foi difícil segurar o Thunder. Indiana resistiu enquanto pode, mas pouco conseguiu fazer no clutch-time com um ataque com tantas dificuldades. Por fim, não foi a única notícia ruim: Obi Toppin deixou o jogo com uma torção dura no tornozelo. Uma noite que começou bem, mas acabou mal para o Pacers.

(24-5) Oklahoma City Thunder 120 x 114 Indiana Pacers (15-16)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 45 7 8 1 2 Jalen Williams 20 4 5 0 0 Lu Dort 13 7 0 0 0 Isaiah Hartenstein 11 13 1 0 1 Kenrich Williams 9 6 0 0 0

Três pontos: 13-37; Shai: 4-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Nembhard 23 9 7 0 1 Pascal Siakam 22 10 3 0 0 Bennedict Mathurin 18 6 3 0 1 Myles Turner 12 11 2 0 5 TJ McConnell 13 3 3 0 0

Três pontos: 14-36; Siakam: 5-7

Leia mais!

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Pacers, a rodada dessa quinta ainda contou com mais oito partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos do dia.

(15-13) Miami Heat 89 x 88 Orlando Magic (19-13)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 20 3 2 1 0 Alec Burks 17 6 0 3 0 Jaime Jaquez Jr. 15 4 4 5 1 Terry Rozier 14 4 1 1 0 Bam Adebayo 4 9 7 0 5

Três pontos: 15-30; Burks: 3-3

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 29 4 2 1 0 Tristan Da Silva 18 6 2 1 1 Goga Bitadze 10 14 2 3 3 Kentavious Caldwell-Pope 11 2 2 3 0 Trevelin Queen 8 3 2 3 0

Três pontos: 5-29; Suggs: 2-11

(7-23) Charlotte Hornets 110 x 113 Washington Wizards (5-23)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 31 6 6 1 0 Miles Bridges 22 14 6 1 2 Brandon Miller 18 3 9 1 0 Mark Williams 16 8 5 1 0 Nick Richards 6 5 1 0 0

Três pontos: 17-42; Bridges: 4-9

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 25 6 3 1 2 Bilal Coulibaly 20 6 5 0 0 Alex Sarr 15 3 1 1 3 Jonas Valanciunas 14 12 3 3 0 Corey Kispert 13 2 2 0 0

Três pontos: 14-44; Poole: 5-15

(13-18) Chicago Bulls 133 x 141 Atlanta Hawks (16-15)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 37 5 7 1 1 Jevon Carter 26 4 5 1 0 Coby White 23 3 9 1 0 Nikola Vucevic 19 8 3 2 0 Patrick Williams 11 3 4 3 0

Três pontos: 22-43; LaVine: 7-9

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 30 15 4 2 0 Trae Young 27 2 13 2 0 De’Andre Hunter 25 6 1 1 1 Zaccharie Risacher 16 5 3 1 0 Dyson Daniels 15 7 4 1 0

Três pontos: 17-45; Young: 4-11

(7-24) Toronto Raptors 126 x 155 Memphis Grizzlies (21-10)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 27 9 10 0 0 Scottie Barnes 26 6 8 1 0 Chris Boucher 15 5 0 0 0 Kelly Olynyk 14 5 5 0 0 Gradey Dick 14 3 3 2 0

Três pontos: 14-43; Olynyk: 2-4

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach Edey 21 16 2 0 2 Jaren Jackson Jr. 21 11 6 0 3 Desmond Bane 19 5 2 0 1 Jaylen Wells 17 1 1 1 0 Ja Morant 15 2 9 0 0

Três pontos: 18-45; Wells: 5-10

(12-18) Brooklyn Nets 111 x 105 Milwaukee Bucks (16-13)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 29 5 3 0 0 Noah Clowney 20 4 2 1 0 Shake Milton 20 2 0 1 0 Nic Claxton 13 7 3 2 0 Keon Johnson 12 4 1 2 1

Três pontos: 16-38; Clowney: 6-9

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Khris Middleton 21 5 5 1 0 Brook Lopez 20 7 2 2 2 Bobby Portis 18 8 4 2 0 Gary Trent Jr. 14 3 0 3 0 AJ Green 8 6 2 0 0

Três pontos: 15-38; Lopez: 4-5

(21-9) Houston Rockets 128 x 111 New Orleans Pelicans (5-26)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 30 2 2 2 0 Cam Whitmore 27 4 1 1 0 Fred VanVleet 25 6 4 1 0 Alperen Sengun 10 13 6 0 0 Amen Thompson 9 10 3 1 5

Três pontos: 18-47; VanVleet: 7-12

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 21 3 2 1 0 Brandon Boston Jr. 17 6 1 4 0 Dejounte Murray 17 4 4 3 0 CJ McCollum 13 2 3 0 0 Herb Jones 10 6 7 0 0

Três pontos: 12-37; Murphy: 4-9

(7-22) Utah Jazz 120 x 122 Portland Trail Blazers (10-20)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 25 6 1 3 0 Collin Sexton 19 1 11 0 0 Svi Mykhailiuk 18 1 1 1 1 Walker Kessler 5 16 1 2 2 Drew Eubanks 15 3 0 0 1

Três pontos: 21-42; Mykhailiuk: 6-12

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 28 8 6 1 1 Shaedon Sharpe 27 5 3 0 2 Deandre Ayton 18 12 2 1 2 Scoot Henderson 18 0 10 2 1 Jerami Grant 14 3 1 0 1

Três pontos: 15-38; Sharpe: 5-10

(14-17) Detroit Pistons 114 x 113 Sacramento Kings (13-18)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 33 4 10 0 0 Malik Beasley 22 2 1 0 0 Jaden Ivey 19 6 0 0 1 Jalen Duren 13 10 3 2 2 Ausar Thompson 7 8 0 0 0

Três pontos: 17-44; Beasley: 6-11

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 26 6 4 0 2 Trey Lyles 20 8 0 0 0 DeMar DeRozan 19 3 4 0 0 Malik Monk 15 1 0 1 0 Keegan Murray 11 12 2 1 1

Três pontos: 14-39; Lyles: 4-7

