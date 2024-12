O que jogadores e times gostariam de ganhar na NBA de Natal

Afinal, o que os jogadores e times da NBA gostariam de ganhar neste Natal? Apesar de cada equipe já ter uma ideia do que vai fazer até o fim da temporada, tudo pode mudar até a trade deadline. Então, simulamos algumas ideias do que atletas e franquias estejam a fim de receber.

Então, começamos pelo atual MVP da NBA, um dos jogadores mais incríveis da atual safra, Nikola Jokic.

Claro. Ele gosta de cavalos, mas já deve ter muitos. Só que o papo aqui é sobre NBA. Neste caso, ele quer reforços para o Denver Nuggets. Mas mais do que isso, Jokic deseja que seu time seja competitivo. Apesar de o Nuggets estar na zona de classificação direta aos playoffs, ele sabe que o time não tem profundidade.

Por enquanto, o que todo mundo sabe é que o Nuggets tenta um trocar o combo Michael Porter e Zeke Nnaji. Mas os times não estão muito animados com o pacote, o que pode complicar as coisas. De acordo com os rumores, Zach LaVine seria o grande alvo de Denver. A pergunta é: seria suficiente?

New Orleans Pelicans

Desejo: classificar direto aos playoffs

Realidade: pior campanha da NBA, jogadores insatisfeitos por contrato ou que não querem estar lá, Zion Williamson perdendo jogos

É difícil torcer para o Pelicans, né? Toda hora é alguém importante fora por lesão. Enquanto Brandon Ingram pressiona por extensão máxima, Zion tem problemas com peso, com lesões (e reflexos do pouco cuidado com o corpo nos últimos anos).

Mas tem notícia boa!

Yves Missi é muito melhor do que se esperava. Um verdadeiro steal no Draft com a escolha 21. Não era o melhor pivô, na teoria. Mas na prática, vem sendo o destaque da classe.

Philadelphia 76ers

Entre os times que tiveram mais impacto na offseason da NBA por conta de jogadores, o Philadelphia 76ers fez toda a preparação para ter um feliz Natal. Afinal, o Sixers adicionou Paul George, estendeu com Tyrese Maxey e Joel Embiid. No entanto, tudo começou a dar errado. Lesões de principais jogadores, time não funciona como deveria…

Embiid, Maxey e George saudáveis, pelo menos, é o que a torcida e o Sixers mais querem hoje.

LeBron James

Assim como Nikola Jokic, LeBron James quer mais ajuda de seus colegas. Mas mais que isso, James gostaria de se ver mais jovem. Isso porque, entre os principais jogadores da NBA, LeBron está no grupo dos que mais caíram de produção na métrica dentro e fora de quadra.

Então, se tem algo para um dos melhores e maiores jogadores de todos os tempos da NBA pedir de Natal é que tenha saúde para enfrentar times. Hoje, ele ainda é melhor que muitos na liga, mas caiu muito na atual temporada.

No dia 30 deste mês, LeBron faz 40 anos.

Brooklyn Nets, Washington Wizards, Charlotte Hornets e similares

A ordem aqui é perder o máximo de jogos possível. Então, se tiverem de trocar peças, os times vão fazer. O Nets, por exemplo, já começou e mandou Dennis Schroder ao Golden State Warriors. Em breve, vamos ver mais negociações.

Não adianta ficar em último, entretanto. O Detroit Pistons que o diga. Desde 2021/22, o time ficou na décima quinta posição do Leste duas vezes. Na outra, foi 14°. Sempre ficou com a quinta escolha. Mas isso acontece porque as regras da NBA sobre o Draft mudaram. Então, não adianta ter pior campanha. Tem que torcer para a loteria ajudar.

Aliás, o Pistons tem que ter uma das 13 piores campanhas para ficar com a própria escolha. Do contrário, vai para o New York Knicks. A mesma coisa acontece com o Hornets, que tem proteção top 14. Caso não consiga, ela vai para o San Antonio Spurs.

Então, é isso. Perder não é bom, mas se tem um Draft com tanta qualidade, é melhor garantir. Vale lembrar que o Dallas Mavericks fez isso para ter Dereck Lively há dois anos.

Chicago Bulls

É mais ou menos como os times acima, pois a pick vai para o San Antonio Spurs caso o Bulls não tenha uma das dez piores campanhas. Então, o melhor pedido de Natal ali é trocar alguns de seus jogadores mais veteranos, como Nikola Vucevic e Zach LaVine. Se conseguir capitalizar algo em cima de Lonzo Ball, melhor ainda.

Enquanto isso, o time alterna bons momentos com outros terríveis. É a reconstrução.

Anthony Edwards

Em poucos jogadores da NBA havia tanta expectativa quanto Anthony Edwards. Mas o Minnesota Timberwolves fez a troca envolvendo Karl-Anthony Towns e o time, que lutava pelo primeiro lugar do Oeste na última temporada, tem que brigar para ir ao play-in.

Sério.

O Timberwolves, com 14 vitórias em 28 jogos, é o 11° na conferência. Então, tudo o que Anthony Edwards quer de Natal é ajuda de jogadores. Minnesota perdeu os últimos três e Edwards teve 17.3 pontos e aproveitamento de 35.7% nos arremessos de quadra. De três é ruim, mas não tão terrível: 32% no período.

Enfim, se o time não enviar ajuda logo, vai ficar difícil.

Orlando Magic

Chega de lesões. Só isso. E mesmo com três dos quatro principais cestinhas, o time dá um jeito de vencer.

