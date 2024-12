Mirando Draft, Wizards deve negociar Kyle Kuzma

De olho no próximo Draft da NBA, o Washington Wizards deve negociar Kyle Kuzma. O ala é um dos nomes mais cobiçados da atual janela de trocas, que encerra em fevereiro de 2025. Diante do interesse das franquias e da campanha ruim, o jornalista Marc Stein, da plataforma Substack, informou que a saída do jogador deve enfim acontecer.

“A crença crescente na NBA é de que o Wizards está ansioso para trocar Kuzma nas próximas seis semanas. Além disso, ele também quer sair, uma vez que a franquia tem um recorde de quatro vitórias e 22 derrotas, mal tentando ser competitiva à medida que se aproximar o Draft, que está recheado de talentos”, informou Stein.

O Wizards, inclusive, não deve encontrar dificuldades para negociar Kyle Kuzma antes do Draft. De acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, ao menos cinco times teriam interesse em contratá-lo.

Segundo o jornalista, o ala tem um mercado forte, com equipes como Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Indiana Pacers e o Detroit Pistons interessadas. Siegel também destacou o interesse anterior do Los Angeles Lakers, do Miami Heat e do Cleveland Cavaliers.

O Milwaukee Bucks também deseja Kuzma. No entanto, Siegel observou que adquiri-lo seria “impossível” devido às restrições do segundo teto salarial sob o novo acordo coletivo da NBA.

Parte do interesse se dá pelo contrato do ala. Apesar do seu talento, seu acordo está no primeiro de quatro anos, no valor de US$ 90 milhões. Ou seja, ele ganha US$23 milhões na atual temporada, com o salário caindo US$2,1 milhões anuais até 2026/27.

Kuzma, além disso, vem de sua melhor temporada na NBA. Em 2023/24, ele registrou médias de 22.2 pontos, 6.6 rebotes e 4.2 assistências por partida, enquanto também se mostrou um defensor confiável. Embora seus números tenham caído este ano, com 15.8 pontos, 5.6 rebotes e 1.9 assistência, ele segue capaz de adicionar potencial a um time que deseja ser campeão.

Na contrapartida, o Wizards deve exigir capital de Draft. Além disso, jogadores com contratos expirantes devem ser enviados por qualquer interessado, para conseguir cobrir o salário atual de Kuzma na NBA.

